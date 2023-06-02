人民网北京6月2日电 （记者杜燕飞）“未来五年，明阳集团将打造包括海洋经济全业态业务群、光氢业务群、国际业务群、高端装备业务群等在内的七大业务集群，培育全球头部的双碳科技、研发创新和装备技术能力，构建全球化团队，推进明阳集团进军世界500强目标的实现。”明阳集团党委书记、董事长张传卫在1日召开的成立30周年庆祝大会暨战略发布会上表示。

根据会上发布的规划，明阳集团将打造海洋能源与海洋经济立体融合发展核心竞争力，以深远海漂浮式技术为重点，形成大容量风机、海上升压站、升压系统、风机岛平台、深远海柔性直流系统、海水制氢、海洋牧场、数字能源、全海业态行动技术方案。

根据规划，在光氢业务群方面，明阳集团在发挥在异质结、钙钛矿方面优势的同时，立足装备能力打造氢能业务群，形成建设制氢、加氢和氢燃机等氢能领域高端装备品牌，致力于成为国内领先的“电氢融合”一体化氢能解决方案提供商。在国际业务群方面，明阳集团将发挥进军欧洲、日本市场的中国整机厂商优势，推动实现海外订单和产值突破。在高端装备业务群方面，将推进涵盖风机产业链，包括陆上、沿海产业基地和整体解决方案及现有产业链上下游业务的高端装备业务群协同发展。

根据规划，明阳集团还将打造五大百亿业务群，包括全球知名的空间能源电池、新材料、核心产业部件业务群，国际领先海工及工程材料业务群，国内领先的元电气及高压输配电、智能电气业务群，国内领先的电力电子及器件业务群和智慧能源及数字能源后市场业务群。

“正在打造的智投建运管服大能源系统产业群，将构成支撑明阳进军世界五百强的重要举措，推动实现海上、陆上风、光、储、制氢、制醇、制氨等‘电氢氨醇绿色零碳一体化项目’规模化运营。”张传卫说。

与此同时，明阳集团在会上发布了青年后备队伍计划。“我们正在遴选60人的青年后备团队，下大力气、用大投入把他们培养成明阳集团的新一代骨干，让青年人成为下一个30年明阳集团的新希望、主力军。”张传卫说。

(责编：鲁婧、高雷)

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