人民网北京6月2日电 （欧阳易佳）今日，中国气象局召开新闻发布会，国家气候中心副主任高荣介绍，预计6月，我国东北东部、华南、西南地区东部和西北部等地降水较常年同期偏多，将有1个热带气旋登陆或明显影响我国华南沿海。

在降水方面，预计6月，东北东部、华南、西南地区东部和西北部、西藏西部、西北地区东南部和西部、新疆西南部等地降水较常年同期偏多。其中，吉林东部、黑龙江东部、广东中部和南部、广西大部、海南、重庆大部、四川东部局部和西北部局部、贵州大部、云南东部局部、西藏西部、新疆西南部等地偏多2至5成。全国其余大部地区降水接近常年同期到偏少，其中天津南部、河北、山西东南部、山东、上海、江苏、浙江北部、安徽、江西北部、河南大部、湖北东部、新疆北部等地偏少2至5成。

在气温方面，预计6月，除内蒙古西南部、吉林中部和东部、黑龙江中部和东部、西藏西部、陕西大部、甘肃东部、宁夏、新疆西南部较常年同期偏低外，全国其余大部地区气温接近常年同期到偏高，其中上海、江苏大部、浙江中部和北部、安徽大部、江西东北部、广东西部、广西中部和南部、海南、四川西南部、贵州西南部局部、云南、西藏东部局部气温偏高1至2℃。

在台风方面，预计6月，在西北太平洋和南海海域有1至2个热带气旋（中心风力≥8级）生成，接近常年同期；其中有1个热带气旋登陆或明显影响我国华南沿海。

根据6月气候趋势预测，中国气象局提示，一是防范暴雨及强对流天气引发的次生灾害。预计6月，华东南部、华中南部、华南、西南东部和西北部、西藏西部、西北地区西部、新疆西南部降水较常年同期偏多。需注意防范阶段性强降水及其可能引发的城市内涝、山洪、山体滑坡、泥石流等次生灾害，建议加强隐患点巡查排查，做好重点人群避险转移工作；提前疏通沟渠，及时排除田间积水，减轻农田渍涝风险；工程建设、交通运输、电力供应、通讯保障等方面做好防范应对措施。

二是防范东北地区降水偏多、气温偏低的不利影响。预计6月，东北冷涡活跃，东北东部降水偏多，气温偏低，可能出现阶段性强降水和低温天气，建议做好一季稻和玉米等农作物低温冷害防范措施。

三是防范华东、华中气温偏高、降水偏少对农业生产和森林草原防火的不利影响。预计6月，华东北部和华中北部气温偏高、降水偏少，气象干旱发展的可能性大，风险加大，建议抓住有利天气开展人工增雨作业，加强塘坝、水库的蓄水保水工作，保障农作物的用水需求；注意少雨干燥致使森林草原火险等级高，应做好火灾防范。

四是防范华北南部、华东和华中、新疆北部阶段性高温天气对人体健康的不利影响。预计6月，华北南部、华东和华中、新疆北部高温（≥35℃）日数接近常年同期至偏多，需关注可能出现的阶段性高温热浪天气对人体健康及能源保障的不利影响。此外，天气炎热、公众户外出游增多，需及时开展涉水安全教育，慎防溺水事件发生。

(责编：鲁婧、高雷)

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