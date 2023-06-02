原标题：“普”及于众 上海农商银行以“广”字覆盖小微企业

“好金融”不是只会赚钱的金融，而是越来越有格局和情怀的金融。为进一步破解普惠小微企业“融资难、首贷难、抵押难”问题，上海农商银行坚持“把普惠阳光洒向每一个角落”，实现“广覆盖、多层次、可持续”的普惠金融初心。

2022年初，在多年深耕普惠的基础上，上海农商银行创新普惠金融服务模式，成立微贷中心，构建多层次的普惠金融供给体系，进一步深化“本土金融、面向小微、信用为主、灵活高效”的业务特点。通过分级分类的审批机制，以更高效率满足小微企业用款需求。

2022年，微贷产品贷款余额近8亿元，户均153万元，切实将普惠金融服务输送至个体工商户、农户、小商小贩、小店经济等经济社会中的“毛细血管”，打造上海地区独具特色的普惠金融服务体系。

依托行业协会，全力支持经济复苏

“触达”是小微服务的第一环，也是最为重要的一环。为了实现更广触达，近几年，上海农商银行主动对接小微市场主体，深入了解全生命周期、全方位的金融需求，而微贷中心的成立让这一理念得到更下沉式的实践。

该行与行业协会深度合作，实现由点及面，由圈到片的广泛覆盖。目前，通过微贷中心已对接砂石、水产、珠宝、城市配送、房屋租赁、门窗、白银、印刷等20多个行业协会，通过了解行业经营方式、企业已有授信情况，排摸融资需求，更以高效金融服务为切入，以口碑效应在行业圈内持续渗透。

今年，上海农商银行微贷中心与台州商会酒类行业协会开展合作，依据协会客户脸谱、经营特点和融资需求出台协会专属授信合作方案，2周内快速发放3000万元授信额度，迅速扩大微贷中心在协会内的口碑。同时，依托该行业协会，还陆续拓展近百家小微企业，制定一户一策授信方案，目前整体授信余额超7500万元。

在上海从事酒类批发生意10余年的朱先生，正是该协会会员，经营着4家线下终端渠道酒水零售店铺。逢年过节，终端实体酒水销量激增，备货融资给朱先生带来不少烦恼。得益于此次微贷中心给予酒类行业协会的批量授信，朱先生首次获得“微捷贷”信用类贷款100万元额度，上海农商银行也成为其首家贷款银行。随借随还的用款方式，不仅缓解了季节性资金压力，也降低了相应的融资财务成本，为朱先生消除资金烦恼。

聚焦前景产业，鼎力促进纾困解难

住宿、餐饮、酒店、旅游、运输、外贸等行业是“提振信心”的重点领域，上海农商银行对这些领域的支持从未停歇。2023年一季度，该行为相关行业普惠小微信贷投放逾35亿元，同比增长超7%，覆盖企业逾千家。

夏先生是一位酒店经营者，前几年，维持酒店基本运营的成本给了他很大的资金压力，随着复苏，夏先生打算投入一定资金改造酒店，如此一来，更需要资金的补充。在了解客户经营模式和实际资金需求后，上海农商银行微贷中心主动上门介绍该行面向小微企业和个体工商户的信用贷款产品“微易贷”。在扁平化管理的高效审批流程下，三天时间就拿到200万元贷款资金的夏先生，快速投入了酒店改造。目前酒店行业已有10多家小微企业与该行微贷中心合作，总授信金额逾2000万元。

关注新市民群体，助力改善普惠民生

上海作为国际金融中心和新市民人口最多的超大城市，做好新市民金融意义重大。2022年，上海农商银行微贷中心共发放信用类贷款500余笔，其中约90%的贷款发放对象为新市民创业者。

“新市民”张先生就是这样一位受益对象。张先生来自浙江，近年来与朋友合营从事水果批发。商业敏感度极强的张先生有着一本专属的生意经，他认为水果店铺选址要占据地铁口有利位置，满足高峰期上班族的日常所需。为进一步扩大生意规模，提高盈利能力，同时将冻库的使用效率最大化，张先生决定增设两家水果店铺，但面对开设新店所产生的50万元资金缺口，张先生一时犯了难。

了解到这一情况后，上海农商银行微贷中心主动上门接洽。经与张先生深入交流，详细了解了店铺的经营历程及日常营业情况。同时，张先生也表达了自己的顾虑，由于合伙经营的特殊性，张先生希望基于店铺的经营情况和盈利能力，通过信用类的担保方式向银行申请融资。最终，该行以纯信用贷款的方式为张先生提供50万元资金，且仅仅用时3天。

金融向善，“普”及于众。为进一步推进普惠金融扩面增量、提质增效，结合地域经济特点、市场容量需求及小微企业金融需求，上海农商银行坚持将金融服务惠及社会各阶层和群体，通过扁平化管理、市场化运营、集约化运作、专业化风控，坚持深耕普惠小微长尾客群，持续为广大小微企业提供“可获得、可负担、可持续”的优质金融服务，践行普惠金融初心和使命。

(责编：曹淼、李源)

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