人民网北京6月2日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收调度显示，截至6月2日15时，全国已收获冬小麦面积7500多万亩，麦收进度过两成。当前全国日机收面积已连续3天超过1000万亩，“三夏”大规模小麦机收已全面展开。

分地区看，四川、湖北麦收进入尾声，河南进度过三成，安徽进度过两成，江苏进度过一成。

中原熟，天下足。河南是中国小麦播种面积最大的省份，小麦年产量占全国四分之一。5月下旬黄淮地区遭遇的“烂场雨”天气，致使小麦含水量偏高、农田过湿影响农机下地作业，今年大规模小麦机收开始时间比常年推迟3天左右。

连续阴雨天气对小麦生产，尤其是河南南部地区的小麦收获造成了一定影响。河南省小麦产业技术体系首席专家、河南省农科院小麦研究所所长雷振生表示：“在有仓储条件和烘干设备充足的地区，要趁着无雨天气，尽量早收。”

参与麦收农机的数量关系到国家粮食稳产。目前，我国农作物耕种收综合机械化率达到73%，其中，小麦、玉米和水稻三大主粮耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%，农机跨区作业起到了重要作用。农业农村部相关负责人介绍，今年预计共投入1650万台（套）各类农机装备，开展夏收、夏种和夏季田管机械化作业，其中联合收割机60多万台。“机具总量供给充足、可以满足‘三夏’生产需求。”

农业农村部要求，各级农业农村部门要会同交通、气象、石油石化等单位努力做好服务保障工作，及时发布气象预警预报和机收作业气象提示。

据介绍，在夏收保障方面，通过在高速路口、主干道沿途等处设立跨区作业接待服务站3200多个、农机保供加油站1.2万多座，并开通“三夏”农机热线电话近1100部，为农户和机手提供作业供需对接、农机通行、优先优惠加油等保障服务，帮助解决夏收困难问题。

“各主产区通过制定‘三夏’机械化生产工作预案，组建了6000多支农机应急作业服务队伍，帮助小、散、偏地块和有困难的农户进行抢收抢种作业。”该负责人说。

据中国气象局预报，未来一周，河南、山西、安徽、江苏、陕西等地局部地区有降水过程，特别是河南、陕西成熟麦区未来两天还可能有降雨影响。

“农业农村部指导各地抢抓降雨间隙加快麦收进度，确保适收快收。”该负责人表示，同时，组织技术力量指导机手合理调整机具参数、降低作业速度，尽可能减少过湿、倒伏麦田收获损失。

(责编：鲁婧、高雷)

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