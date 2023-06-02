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数“治”社会提速增效 数字中国建设赋能高质量发展

王绍绍
2023年06月02日16:31 | 来源：人民网
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基层工作人员通过智能机器人自动采集、填报数据，利用大模型图像解析能力，就可以进行城市安全隐患智能分析处理；居民在政务网站轻轻一点就能实现入学、不动产登记、社会保险等事项的一站式办理。在2023中国国际大数据产业博览会上，数字化赋能政务的相关解决方案亮点频出，社会治理变得更加便捷高效，居民幸福感不断提升。

多位与会嘉宾在接受人民网采访时表示，数字政府建设是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，通过治理手段和治理模式的数字化转型，数字政府将引领驱动数字经济、数字社会、数字文化和数字生态文明全方位协同发展。

大数据打造数字化建设底座

“数字政府建设的有力推进得益于大数据的发展、运用和驱动。”中国行政管理学会常务副会长兼秘书长郑耀东表示。

北京大学公共治理研究所所长、中国行政管理学会副会长燕继荣认为，数字和计算的每一次变革都带来了数字技术的新应用，进而提升了生产力水平。当下，数据日益成为数字政府和智慧社会的关键基础设施，数据要素的高效配置已经成为经济社会发展的关键环节。

百度智能云政务产品研发总经理娄双双表示，要实现城市数字化转型，加强数字基础设施建设是关键。数字基础设施以数据要素为核心，要充分释放数据价值、丰富应用场景，通过理念、机制、技术、要素、应用的全场景创新驱动，以数字政府建设引领数字经济、数字社会全面发展。

据了解，百度通过大模型核心能力赋能，创新数字政府政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、政府运行“一网协同”应用场景，全面支撑城市数字化转型。目前，相关大模型全方位应用在城市治理、经济复苏、农业生产、安全保障、文化旅游和养老服务等众多场景。

数字时代，智能社会建设正加速进行。清华大学社会治理与发展研究院研究员、北京大学武汉人工智能研究院副院长吕鹏表示，开展对智能社会的治理探索，既是一种主动作为的前瞻性策略，也是占领全球新一轮人类智能社会发展制高点的必要探索。

人工智能助力社会基层治理

“人工智能作为数字经济时代的重要基础设施、关键技术、先导产业以及赋能引擎，将长期为我国数字政府转型升级和数字经济发展提供核心驱动力。”工信部五所数据治理服务中心副主任李帅表示。

与会专家认为，当前，着力整合构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系，需要加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动。

在数字政府的建设中，基层治理是“地基”。与会专家表示，基层作为社会治理的基础和重心，目前存在群众办事跑腿次数多、时间长、表单重复填写，工作人员表格重复填报、上报入口多、工作量繁重，管理部门数据无法留存、统计数据获取不便等问题。以数字化赋能基层社会治理，推动治理和服务重心向基层下移，将助力创建现代化数治社会。

“随着新一轮科技革命深入发展，以AIGC（人工智能生成内容）为代表的数字技术引领社会治理变革，带来前所未有的机遇。”软通智慧首席运营官李进介绍，在软通智慧“孔明”AI大模型的赋能下，基层管理部门可以通过AI语音与大屏互动方式，按区-街道-社区三级实时查看数字治理、数字调度、15分钟生活圈等内容，精准知悉重点区域楼栋、房屋、人口信息、企业信息，以及区域内医院、学校、养老机构等便民设施，使社区治理更加精准。

政务协同提升互通效率

此前印发的《关于加强数字政府建设的指导意见》提出，加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求。

“发展高效政务协同办公，不是简单把旧有的政务管理搬到线上的‘物理变化’，而是实现流程再造、效率提升的‘化学反应’，将数字化理念思维和技能素养融入工作全过程，全面打通信息壁垒、消除部门阻隔，运用数字化手段实现部门间的协同配合，从而提升治理效率，降低交易成本。”北京市经济和信息化局相关负责人说。

作为新一代智能政务协同平台，由北京市政府联合京东云打造的京办APP，实现了办公各个环节的低碳化、无纸化、便捷化。得益于该平台的核心功能与基础能力，房山区某街道咨询投诉案件的处理效率得到很大提高，平均每单处理效率提升89%。

据了解，京办APP用户周活跃率近80%，已实现“16+1”区覆盖全北京，并上架超200个应用，优化超过190个政务办公场景体验，广泛应用于各区及委办局。

为提升政务协同水平，深度赋能各地数字政府建设，新点软件也进行了一批可复制、可推广的创新实践。在深圳龙岗，“一网统管”实现了“一网采集、一网分拨、一网处置、一网督办、一网治理”，大大提高了工作效率；在江苏南京，聚焦企业服务、提升营商环境的“宁企通”，实现了惠企政策精准推送、一站直达 。

“政府数字化转型的深入推进，不仅是对新型数字技术的创新应用，更是与治理过程的深度互嵌、动态适应。数字政府建设要坚持整体协同和安全可控，充分发挥数字赋能作用，持续创新治理方式，完善治理体系、提升治理能力、引领经济社会高质量发展。”中国行政管理学会会长李宝荣说。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：鲁婧、高雷)
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