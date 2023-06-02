原标题：中国石化举办全产业链业务投资者反向路演

6月1日至2日，中国石化在扬州、南京两地成功举办全产业链业务投资者反向路演活动。100余名投资者、分析师和媒体记者组成调研团走进中国石化仪征化纤、华东油气局、金陵石化、扬子石化、江苏石油等5家企业生产一线，实地感受中国石化在一体化协同创效、转型发展、科技创新和环境保护等方面取得的成绩。

中国石化副总裁、董事会秘书黄文生表示，本次反向路演是落实国务院《关于进一步提升上市公司质量的意见》精神和国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》相关要求的重要举措之一，未来中国石化将围绕价值实现，更加积极主动地开展投资者关系管理，强化信息披露，夯实ESG管治基础，切实维护投资者利益，以自身高质量发展为中国特色资本市场的建设贡献力量。

中国石化是上中下游一体化的能源化工公司，业务涵盖上游油气勘探开发、炼油、化工和成品油销售四个板块。不仅是国内最大的油气生产商之一，还拥有全球最大的炼油产能和全球第二、中国第一成品油销售网络。同时，作为联合国全球契约领跑企业，中国石化坚定走绿色、低碳、安全、负责任的发展之路，将ESG融入发展战略和生产经营，公司治理、能源安全稳定供应、绿色低碳发展、科技创新、安全管理、履行社会责任等各项工作不断迈上新台阶。

页岩油增储上产展现广阔前景。调研团走进华东油气溱页1平台，实地参观苏北盆地陆相页岩油勘探开发示范区建设情况，了解华东油气通过采用工厂化钻井、电驱压裂、自动化远程控制等成套低成本页岩油开发应用技术，实现平均每米钻井和压裂投资分别下降23%和18%，桶油成本控制水平国内领先，感受到“东方页岩革命”的澎湃动能。

炼油转型升级成效显著。在“双碳”背景下，传统炼厂如何转型升级是行业面临的共同挑战。中国石化凭借国际一流的炼油技术优势，加快建设“世界级、高科技、一体化”炼化基地，持续提升装置灵活性，推进成品油产能向化工原料和高端润滑油脂、针状焦等特种产品产能转变。调研团深入金陵石化，参观基于自主工艺技术开发的高端石墨装置和连续重整装置，了解金陵石化“油转化”、“油转特”进程和对本质安全环保的高度重视，感受炼厂与城市和谐共生展现的蓬勃生机。

持续提升中高端化工产品比例和竞争力。近年来，光伏、新能源汽车等新兴产业发展迅猛，对各类化工材料的需求与日俱增。中国石化坚持“基础＋高端”方向，加快大乙烯布局发展和芳烃链转型升级，推进规模产能建设和落后产能淘汰。密切产销研用结合，广泛布局光伏、电池、医用、汽车轻量化、航空航天等新材料。调研团走进仪征化纤与扬子石化,两场调研展现了科技发展驱动化工新材料产业链升级，助力人民对美好生活的向往。

“油气氢电服”综合能源服务商建设加速推进。随着新能源车渗透率逐步提升，传统加油站转型需求也愈加迫切。中国石化一方面发挥网络优势和产销一体化优势，提升加油、加气等存量资产创效能力，另一方面主动顺应新能源汽车发展浪潮，积极创新商业模式，加快充换电站、加氢站建设步伐。调研团参观了江苏石油中和路加能站，了解江苏石油“油气氢电服”综合加能站建设布局进展和与行业头部连锁餐饮品牌合作经营情况，感受机械臂自动加油、基于大数据的无感加油等智慧出行新体验。

坚定不移走可持续发展之路。随着ESG理念得到资本市场的广泛认可，越来越多的投资者对企业的关注点从传统财务绩效拓展到绿色低碳、安全管理、社会责任等ESG议题。作为联合国全球契约领跑企业，中国石化坚定走绿色、低碳、安全、负责任的可持续发展之路，将ESG融入发展战略和生产经营。在扬子石化，调研团实地见证了长江“扬子湾”沿岸环境治理及保护情况，感受沿江水体污染风险三级防范体系建设进展。在金陵石化，调研团见证“花园式工厂”建设取得的成就，了解到企业通过“公众开放日”活动累计接待上万人次参观，受到社会广泛认可。反向路演期间，志愿者也向调研嘉宾介绍了中国石化在发展企业、回报股东、奉献社会、造福员工等方面做出的努力。

中国石化独立董事、高级管理人员和相关企业主要负责人一同参与本次反向路演。

(责编：董童、李源)

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