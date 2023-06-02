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助力煤炭清洁高效利用 亚洲最大煤电CCUS项目正式投产

2023年06月02日17:17 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，今日，作为国家发改委煤炭清洁高效利用关键核心技术攻关项目，国家能源集团50万吨/年二氧化碳捕集及综合利用（CCUS）示范工程项目正式投产。这是目前亚洲最大的煤电CCUS项目，为后续开展更大规模的二氧化碳捕集利用奠定了基础。

国家能源集团50万吨/年CCUS示范工程项目投产。李慧摄

业内专家认为，当前，基于我国资源禀赋，煤电仍将在当下及未来较长一段时期内发挥“基础保障+系统调节”作用。如何解决煤电碳排放问题，对落实“双碳”目标至关重要。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS），是将生产过程中排放的二氧化碳捕集后加以利用，可用于地下驱油、生产化工原料等，实现二氧化碳排放变废为宝，被认为是能够实现化石能源大规模低碳化利用的减排技术。

“泰州50万吨级CCUS示范工程以泰州电厂4号机组湿式电除尘后烟气为原料气，通过采用醇胺吸收法，捕集、封存、利用煤炭燃烧后二氧化碳，并结合周边资源禀赋实现二氧化碳资源化、能源化消纳。”国家能源集团江苏公司相关负责人介绍，项目年捕集二氧化碳量达50万吨，每吨二氧化碳捕集热耗小于2.4吉焦、电耗小于90千瓦时，二氧化碳捕集率大于90%，产出干基二氧化碳纯度大于99%，各项指标均处于行业领先水平。

该项目的正式投产离不开协同创新的力量。《“十四五”能源领域科技创新规划》指出，要完善能源科技协同创新机制，以支撑能源发展需求和重大工程建设为目标，建立跨领域、跨学科的创新联合体，形成协同攻关合力。

该项目捕集到的二氧化碳通过槽车运往用户。文闵摄

据国家能源集团新能源技术研究院董事长褚景春介绍，该项目突出了企业科技创新主体地位，依托“产学研用”融合体系，汇集产业上下游企业、高校、科研院所力量，通过跨领域、跨行业协作，在基础理论、关键技术、核心装备、系统集成和示范应用方面取得了重大突破，形成完整的大规模碳捕集科技研发和工艺包设计能力，为规模化和商业化碳捕集提供了技术支撑。

“我们自主研发了具有高容量、低能耗、长寿命等特点的新型三元复合胺吸收剂，自主开发了碳捕集工艺包，创新应用了国内最大出力的离心式二氧化碳压缩机、不锈钢小齿顶角高效填料，首创新型干法胺回收装置，较传统工艺降低了10%捕集电耗、较原吸收塔内径降低了烟气阻力10%，具有捕集率和产品纯度高、捕集能耗和脱碳总成本低、运行人员少等显著特点。”国家能源集团江苏泰州电厂碳资源开发专项办公室主任龚海艇说。

值得一提的是，一直以来，二氧化碳无法实现足额消纳是限制CCUS项目可持续运营的堵点。

“我们提前开展市场调研，锁定了焊接制造、食品级干冰、高新机械清洗和油田驱油等用户。目前，已与8家单位签订购销合同，合同量为4万吨/月，实现了捕集二氧化碳的100%消纳利用，并具备稳定的盈利能力。”国家能源集团江苏公司泰州电厂总经理蒋欣军表示，下一步，泰州电厂将联合相关企业、高校、科研院所，就二氧化碳加氢制甲醇、制精细化工品等方面进行协同攻关突破，提升二氧化碳价值率，进一步贯通从捕集到消纳的二氧化碳全周期链条，加快推动煤电CCUS由科技示范转向产业化集群化发展。

(责编：鲁婧、高雷)
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