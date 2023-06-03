人民网北京6月3日电 （记者孙博洋）今年6月，是第22个全国“安全生产月”。6月2日，市场监管总局联合北京市市场监督管理局走进中国科学院附属玉泉小学，举办主题为“携手特设安全 呵护童心成长”2023年特种设备安全“进校园”活动。

活动现场邀请了北京市特种设备检验检测研究院专家，为该校百余名师生送来一节特种设备安全知识“小课堂”，以电梯和气瓶安全知识为主题，讲解了电梯、气瓶的常识及暑期安全注意事项。学生们积极参与互动，掌握特种设备安全使用、自我防护等知识，在享受特种设备带来的舒适、快乐、便利的同时，提高了保护自身安全的能力。

活动上，市场监管总局联合北京市市场监管局向学生们捐赠了百余套电梯安全知识手册和特种设备安全宣传纪念品，鼓励学校进一步普及特种设备安全知识，同时面向学生们征集围绕“我眼中的特种设备”“安全乘坐特种设备”等主题内容的书法、诗歌、绘画等文艺作品，让学生们在创作中参加特种设备安全宣传活动，争当“特种设备安全小卫士”。

市场监管总局相关负责人表示，此次活动让学生们在娱乐中学习更多的特种设备安全使用知识，在引导学生了解特种设备安全的同时，增强安全意识，规范日常行为，营造全社会关心特种设备安全的良好氛围。

(责编：王仁宏、高雷)

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