中国星辰 | 210秒回顾航天英雄凯旋回家之路！
2023年06月04日12:25 | 来源：央视网
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央视网消息：据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年6月4日7时9分，神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆全部安全顺利出舱，健康状态良好，神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。
6月3日21时29分，神舟十五号载人飞船与空间站天和核心舱成功分离。6月4日5时42分，按照飞行程序，神舟十五号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。
欢迎神舟十五号回家，欢迎三位航天英雄凯旋！
(责编：牛镛、岳弘彬)
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