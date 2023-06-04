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RCEP全面生效为区域经贸合作注入强劲动力

2023年06月04日12:49 | 来源：新华网
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新华社南宁6月4日电（记者黄浩铭、朱丽莉、田子骏）6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，至此，协定对15个签署国全面生效。业内人士认为，RCEP全面生效将大幅提振地区经济复苏信心，为区域经贸合作注入强劲动力。

广西南宁派吉纸业有限公司的生产车间内，工作人员正加紧生产。2日，该公司一批112吨、货值98万元的口杯淋膜纸发往菲律宾，南宁海关下属邕州海关为这批产品签发了广西首份RCEP项下输菲律宾原产地证书，货物在菲律宾通关时，关税将由原来的15%降为零关税。

“我们每个月都有三批货物出口菲律宾，预计可享受到关税优惠30多万元，这会大大增加我们的业务量。”南宁派吉纸业有限公司东南亚市场经理陈忠舒对未来非常有信心。

RCEP对菲律宾正式生效后，在货物贸易领域，菲律宾在中国-东盟自贸区基础上，新增对中国汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机等零关税待遇，关税将从3%-30%逐步降为零。在服务和投资领域，菲律宾承诺对超过100个服务部门开放市场，显著开放海运、空运服务，在商业、电信、分销、金融、农业和制造业领域，也给予外商更具确定性的准入承诺。

菲律宾广西总商会会长蒋福佳表示，菲律宾人口多、市场大，广西在农产品、港口运输、新能源汽车、旅游等方面与菲律宾互补性强。RCEP的实施为菲律宾与广西的经贸合作带来重大发展机遇，菲中友好合作未来可期。

2020年11月15日，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署RCEP，并推动协定于2022年1月1日正式生效。协定全面生效标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。

商务部国际司相关负责人表示，RCEP的全面生效将为中国推进高水平对外开放提供强劲助力，促进贸易便利化和营商环境的提升。

商务部数据显示，2023年一季度，中国企业在RCEP项下享惠出口货值622.9亿元，可享受进口国关税减让9.3亿元；享惠进口货值182.5亿元，减让税款4.8亿元。

“我们正努力和中国合作伙伴协商，争取把马来西亚‘猫山王’榴莲鲜果销往中国市场。”6月1日，马来西亚彭亨州劳勿区国会议员邹宇晖在出席广西-马来西亚彭亨州农产品及旅游专场对接会时说。

彭亨州劳勿区是马来西亚“猫山王”榴莲的主要产区之一。邹宇晖说，当地将借助RCEP全面实施带来的便利条件，继续深化与中国在经贸、旅游、人文交流等领域合作，实现互利共赢、共同发展。

商务部数据显示，2023年1至4月，中国与RCEP其他成员国进出口总额为4.12万亿元，同比增长7.3%，占中国外贸进出口总额30.9%。从吸引外资看，1至4月中国实际利用RCEP其他成员投资额近89亿美元，同比增长超过13.7%。

业内人士普遍认为，RCEP全面生效实施，将带动成员国相互推进贸易投资，为区域经济一体化注入强劲动力。

日前在广西防城港市举行的RCEP贸易投资交流会上，澳大利亚驻广州总领事邓安义表示，澳大利亚欢迎RCEP在加强各国贸易结构方面发挥重要作用。RCEP有助于深化经济一体化，为澳大利亚和中国及其他RCEP成员国的企业提供更好的商业机会，为区域发展创造重要的贸易和投资机会，推动亚洲经济增长。

RCEP全面生效，将使区域内贸易成本降低，企业普遍感到振奋。广西柳工集团在澳洲市场深耕20年，随着RCEP生效实施带来贸易投资便利化，公司近期在澳大利亚设立了子公司，支持当地经销商更好地服务客户。

“我相信，RCEP会促进我们公司与澳大利亚的业务往来。”柳工澳洲公司区域经理刘波说，近期导入了柳工的新一代新能源电动产品，该电动产品在中国国内已经销售超过2000台，并投放到美国和英国市场，后续也会在澳大利亚进一步加大投放力度。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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