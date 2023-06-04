近日

神舟十六号“博士乘组”顺利进入天宫

与“神十五”乘组实现“天宫会师”

“神十五”乘组6个月的出差之旅

也正式告一段落

启程回家

为保证航天员

更快、更安全、更舒适地返回地球家园

神舟飞船拥有一位技艺高超的

“自动驾驶员”

可以将飞船安全无误地送到开伞位置

确保飞船精准落地

航天员的回家之旅要经历哪些步骤？

神舟飞船的“自动驾驶员”是谁？

哪些“黑科技”让航天员回家旅途更舒适？

飞船的降落伞有何特别之处？

……

点击视频

一起体验航天员的回家路

总监制丨钱蔚 王姗姗

制片人丨王薇

主编丨李瑛

策划丨王映涵

编辑｜樊嘉晨

专家顾问｜航天科技集团五院502所企业文化处副处长 薛英民

航天科技集团五院GNC分系统交会对接与返回再入平台资深主任设计师 杨鸣

航天科技集团五院508所宣传主管 李莉

航天科技集团五院神舟飞船回收着陆分系统主任设计师 贾贺

承制丨新闻包装工作室

监制丨史强

总导演丨高志明

分集导演丨翟刚 李奥

制作合成丨王绍鹏 乌音噶 冀晓夏 陶江海

音乐丨汤丰愿

视觉丨郭一

特别鸣谢丨航天科技集团五院

(责编：卫嘉、白宇)

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