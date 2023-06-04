中国星辰丨神舟回家，“自动驾驶员”有多牛
2023年06月04日21:13 | 来源：央视新闻客户端
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近日
神舟十六号“博士乘组”顺利进入天宫
与“神十五”乘组实现“天宫会师”
“神十五”乘组6个月的出差之旅
也正式告一段落
启程回家
为保证航天员
更快、更安全、更舒适地返回地球家园
神舟飞船拥有一位技艺高超的
“自动驾驶员”
可以将飞船安全无误地送到开伞位置
确保飞船精准落地
航天员的回家之旅要经历哪些步骤？
神舟飞船的“自动驾驶员”是谁？
哪些“黑科技”让航天员回家旅途更舒适？
飞船的降落伞有何特别之处？
……
点击视频
一起体验航天员的回家路
总监制丨钱蔚 王姗姗
制片人丨王薇
主编丨李瑛
策划丨王映涵
编辑｜樊嘉晨
专家顾问｜航天科技集团五院502所企业文化处副处长 薛英民
航天科技集团五院GNC分系统交会对接与返回再入平台资深主任设计师 杨鸣
航天科技集团五院508所宣传主管 李莉
航天科技集团五院神舟飞船回收着陆分系统主任设计师 贾贺
承制丨新闻包装工作室
监制丨史强
总导演丨高志明
分集导演丨翟刚 李奥
制作合成丨王绍鹏 乌音噶 冀晓夏 陶江海
音乐丨汤丰愿
视觉丨郭一
特别鸣谢丨航天科技集团五院
(责编：卫嘉、白宇)
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