新华社深圳6月4日电（记者周科、胡喆）记者从中国航空发动机集团有限公司获悉，中国航发“太行110”重型燃气轮机（代号AGT-110）4日在深圳通过产品验证鉴定，标志着拥有自主知识产权的110兆瓦级重型燃气轮机通过整机验证，填补了国内该功率等级产品空白。

6月4日，中国航发“太行110”重型燃气轮机（代号AGT-110）在深圳通过产品验证鉴定。新华社发

重型燃气轮机是能源高效转换、洁净利用、多领域应用的核心装备，是工业强国的一个重要标志。随着我国燃气发电装机容量迅猛发展，自主研制重型燃气轮机，对于实现“双碳”目标、保障国家能源安全、助力高质量发展具有重要战略意义。

据介绍，中国航发“太行110”重型燃气轮机设计功率110兆瓦，具有启动迅速、综合热效率高、维护简便等优点，可使用燃油、天然气及中低热值气等多种燃料发电，可应用热电联产、天然气调峰电站、联合循环发电等多个领域，还可配合风电、光伏、水电等多种能源耦合供电。与同功率火力发电机组相比，110兆瓦级重型燃气轮机一年可减少碳排放超过100万吨，联合循环一小时发电量超过15万千瓦时，可以满足15000个家庭一天的用电需求。

燃气轮机与航空发动机工作原理相同、核心部件相似、制造过程相近。2016年中国航发成立后，聚焦主责主业，打造了以中国航发燃气轮机有限公司为主体的燃气轮机产业发展平台，运用先进航空发动机的设计、制造和质量管理体系，在科技部“863计划”能源领域重大专项研制成果基础上，全面推进“太行110”重型燃气轮机改进改型，如期实现技术升级、质量提升、周期缩短等既定目标。

“太行110”重型燃气轮机2019年被列为国家能源局首批燃气轮机创新发展示范项目，2020年改进型重型燃气轮机总装下线，2022年在中海油深圳电厂启动示范运行。目前，“太行110”重型燃气轮机已累计运行突破14000当量小时，其中单台运行时数超过7000当量小时。

(责编：卫嘉、白宇)

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