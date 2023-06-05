财政部门强化财会和预算执行监督
2023年06月05日07:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 加强财会监督和预算执行监督是有效防范化解风险、促进经济社会高质量发展的重要抓手。今年3月财政部启动专项行动以来，财政部派驻各地监管局抓住重点领域和关键环节，拿出真招硬招，严肃推动整改问责。
上海监管局在“转移支付资金预算执行监管全覆盖、现场监管三年一轮”的基础上，重点加强对指定项目资金的监管力度，把是否支付到最终收款人和形成实物工作量作为执行到位的最终判断依据，同时与地方财政等部门建立联动机制，合力推进专项监管走深走实。
广东监管局聚焦提高中介机构执业质量，不断加强会计评估行业专项监督，依法查处各类违法违规行为并曝光典型案例，下大力气纠正会计师事务所串通舞弊、丧失独立性等违反职业规范和道德规范等问题，有效整肃会计审计秩序。
湖南监管局对属地140家上市公司会计信息质量开展日常监督，通过全面收集信息，建立上市公司档案，分析研判风险等级，制定“风险疑点跟踪清单表”，进行分类监督。
（曲哲涵）
《 人民日报 》（ 2023年06月05日 18 版）
(责编：毛思远、白宇)
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