谷业凯

科技小院硕果累累， 成功的秘诀何在？扎根一线、贴近生产、服务群众。一个院落、几间农房，小院虽小，却在实践中成为创新的大平台，做出了“把论文写在田野大地上”的大文章。

科技小院的师生们住在村里、“自找苦吃”、接足“地气”，农民们遇到的问题，书本上有的就去书本上找答案，书本上没有的就转化成课题来解决。实践证明，做好一个科技小院，能改变一个产业，服务一大片农村，造福一大群农民。它不仅走出了一条打通农业科技服务“最后一公里”的新路，也为科技人才培育带来了更多的借鉴与思考。

中国式现代化离不开农业农村现代化，农业农村现代化离不开科技和人才。新时代新征程，农村是充满希望的田野，是干事创业的广阔舞台。一个个科技小院，背靠广袤的田野，凝聚着教育、科技、人才融合发展、相得益彰的蓬勃力量，孕育着全面推进乡村振兴的美好未来。

《 人民日报 》（ 2023年06月05日 19 版）

(责编：毛思远、白宇)

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