本报记者 徐驭尧

图①：2020年8月4日，本报经济版推出报道《翻山越岭 为你守护这条“路”》。

资料图片

图②：黄家斌在拍摄特色农产品的宣传图片。

图③：次仁措姆在收拾货架。

图②、图③为本报记者徐驭尧摄

习近平总书记在中央农村工作会议上指出，“巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务”“要坚持把增加农民收入作为‘三农’工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道”。

3年前，本版曾推出系列报道，聚焦“三区三州”等原深度贫困地区，展现脱贫攻坚的火热实践。如今，这些脱贫地区接续推进乡村振兴的情况如何？今天起，本版推出“脱贫地区回访”系列报道，呈现这些地区全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果的奋进姿态。

——编 者

又到西藏自治区墨脱县，这里和3年前相比多了很多“新朋友”。

走进县城，手机屏幕右上角赫然跳出“5G”的信号标志，打开手机视频软件，视频加载速度明显提升；街道两旁，也多了不少新招牌，既有新开的酒店，也有餐饮、商超等店铺。“我们目前在墨脱县区域建设了13个5G站点，计划今年新建13个，完成对县城、乡镇等重点区域的5G信号覆盖。”中国移动西藏公司林芝墨脱县分公司经理肖俊杰说。

2022年，墨脱县城镇居民人均可支配收入达到43433元，农村居民人均可支配收入达到17035元。网络的通达，赋予墨脱更好的发展条件。“墨脱将紧跟网络销售农特产品的发展趋势，健全产业链条，提高产品附加值，推动本地农特产品走出墨脱、销向全国。”墨脱县委副书记、常务副县长刘贝贝说。

网络连接着墨脱和外界，让这块曾经与世隔绝的区域与更广阔的世界逐步接轨。

发展，让通信网络不断延伸

“这几家酒店的网络咱们一定要保障好。”在墨脱移动的办公室里，肖俊杰正给员工们分配任务，“县里新建的酒店，电话、电视和网络都属于我们的业务范畴，我们要为这些客户做好通信保障和服务工作。”

肖俊杰提到的几家酒店，都是最近几年落户墨脱的——伴随着旅游业加速回暖，不少文旅企业开始布局墨脱，在这里新建了多家高标准酒店，这些酒店需要更便捷、更稳定的网络服务。“酒店业是墨脱目前快速增长的行业，几乎每隔一段时间就有新店面开业。而且酒店业务体量大，对我们的业绩提升明显。”肖俊杰说。

发展业务的基础，是墨脱不断提升的通信保障能力。现在，当地有了专业的通信线路维修团队，一旦出现由塌方等事故导致的线路问题，三四个小时便能解决，居民因通信中断产生的困扰大大减少。

“偶尔断网，很快恢复，一些居民甚至没有感觉。”墨脱移动工作人员桑杰贡嘎说，“相比之前，我们可以把更多精力从维修转移到业务拓展上。”

除了县城，乡村的通信网络也在发展。2020年初，墨脱很多村庄刚刚接入2G网络，只能通过电话和短信与外界互联互通；3年多来，通信网络不断延伸，覆盖率大大提升，很多村庄实现了网络从无到有、网速从慢到快的跨越。

脱贫至今，墨脱县所有行政村全部实现光纤覆盖，宽带家庭用户从1500余户增加到3762户……肖俊杰不断扩大的业务范围，是墨脱县通信产业加速发展的缩影。

“看视频、做直播……现在，大家的生产生活都已经离不开互联网了。”桑杰贡嘎说。

有了网络支撑，在这些世居于此的人们面前，一个更广阔的世界徐徐展开。

网络，让各类资源充分流动

走进墨脱县背崩乡格林村，房屋外墙壁上各式各样的彩绘映入眼帘——既有山水，也有动植物，颜色鲜艳，内容活灵活现。这是来自湖南的工艺美术师、今年77岁的宁敏帆老人创作的。格林村原驻村第一书记黄家斌拿着手机，拍摄下村头的美景，通过社交媒体向外传播。

宁敏帆也是通过网络了解到墨脱的。2022年5月，他来到墨脱旅游，被格林村原生态的美景深深吸引。在这里他认识了黄家斌等驻村干部，返回湖南后时常通过微信联系。

通过线上持续沟通，双方的了解不断加深。去年底，宁敏帆在驻村工作队的邀请下回到格林村，帮助村子开发设计文创产品。他用木版画、石头画为载体，赋予墨脱的木头、石头新的生命。

作为驻村干部，黄家斌经常接触到往来的客人。他们当中有纯粹的游客，也有人因旅行与格林村结缘，给当地带来更多发展机会。“如果不是互联网，难以想象远在墨脱的小村庄会有那么多人关注。”黄家斌感慨。

网络带来的不仅仅是信息的流动，还有物资的畅通——细雨中，一辆小皮卡驶入格林村村委会小院，黄家斌匆匆走出大门迎了上去。

“这是邮政快递来送货了。”黄家斌边走边介绍。随后，他和快递员一起把十几件包裹摆在村委会大厅的桌子上，联系收货人前来取件。如今，格林村大部分村民已经学会了网购，衣服、食物、电子产品……网购商品的种类越来越丰富。

格林村村民次仁措姆告诉记者，穿上流行服装、吃上各地美食，都是近几年网购带来的变化。“网购普及前，本地的商店卖什么，我们就买什么。”前些年，次仁措姆曾经外出务工。在网上看到了家乡的巨大变化后，她又萌生了返乡的念头。去年底，她回到了格林村，在故乡开启了新生活。

肖俊杰回忆，前些年，他在乡村拓展业务时，还需要教村民们使用手机。如今，他在村里支起棚子，村民们就主动围上来咨询，“哪个流量包便宜？”“有没有直播流量的优惠？”村民们你一言我一语，已对互联网的各项服务很是熟悉。

互通，让产业成长市场广阔

走进次仁措姆的家，她正在准备招待即将抵达的游客。这是一栋门巴族风格的小楼，客厅里，靠墙摆着两个巨大的货架，上面摆满各式各样的商品。

“来瓶饮料！”一名村民走进客厅，拿起货架上的商品，掏出手机扫码付款。结完账后，次仁措姆又坐到电脑前，处理最近几天网上的订单。

“今年，来墨脱自驾的人多了，很多人在网上搜索旅游攻略，发现格林村很有特色。越来越多的人慕名前来，村里的民宿供不应求。”次仁措姆对现在的生活很满意，“咱家客厅当小卖部，客房当民宿，每年能有一两万元的收入。自家种植的红米和茶叶，每年还能通过网店卖上四五万元。”

“林芝源”是广东援藏工作队创设的区域公共品牌，次仁措姆家的农产品正是借助这一品牌走出墨脱。佛山林芝源销售经理苗晓莉介绍，墨脱特产的茶叶、铁皮石斛、红米等农产品销售情况都不错。

2018年，苗晓莉第一次来墨脱时，对当地农产品的印象是市场小、产量小。后来，她参与到林芝源的品牌开发，致力于帮墨脱农产品开拓市场。“我们通过线下门店吸引消费者体验，消费者随后通过网络平台复购。目前，依托林芝源品牌销售的墨脱农产品，线上销售比重不断提升。”苗晓莉说。

销路拓宽，收入增长，不少墨脱的村民尝到了甜头，于是开始主动学习技能。现在，在社交媒体、短视频平台上，村民主动为自家产品打起了广告。“有的拍视频展示农产品的种植环境，有的直播农业生产和收获过程，这意味着村民初步具备了市场意识。”苗晓莉说。

“近年来，我们坚持以消费援藏推动产业援藏，推动高原有机茶、枇杷、水产品以及林下产业等优势农业不断发展。网络跨越群山，让墨脱的农产品为更广阔的群体所知，带来了更大的销路。我们将不断拓宽农产品销售模式，丰富群众增收渠道。”广东援藏干部、墨脱县农业农村局副局长余家纯说。

“网络给墨脱带来的变化是广大农村地区被网络赋能的缩影。”上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽说，“网络基础设施在农村地区的覆盖及手机等智能终端的应用，大大增加了农村居民接触外部市场的机会。通过通信网络和智能设备，农村居民提升技术、增强意识、发现机会，才能带来更多社会创新。”

《 人民日报 》（ 2023年06月05日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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