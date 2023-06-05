通信保障更强，资源流动更畅，产业升级更稳
西藏墨脱 网络助力乡村振兴（脱贫地区回访）
|
图①：2020年8月4日，本报经济版推出报道《翻山越岭 为你守护这条“路”》。
习近平总书记在中央农村工作会议上指出，“巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务”“要坚持把增加农民收入作为‘三农’工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道”。
3年前，本版曾推出系列报道，聚焦“三区三州”等原深度贫困地区，展现脱贫攻坚的火热实践。如今，这些脱贫地区接续推进乡村振兴的情况如何？今天起，本版推出“脱贫地区回访”系列报道，呈现这些地区全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果的奋进姿态。
——编 者
又到西藏自治区墨脱县，这里和3年前相比多了很多“新朋友”。
走进县城，手机屏幕右上角赫然跳出“5G”的信号标志，打开手机视频软件，视频加载速度明显提升；街道两旁，也多了不少新招牌，既有新开的酒店，也有餐饮、商超等店铺。“我们目前在墨脱县区域建设了13个5G站点，计划今年新建13个，完成对县城、乡镇等重点区域的5G信号覆盖。”中国移动西藏公司林芝墨脱县分公司经理肖俊杰说。
2022年，墨脱县城镇居民人均可支配收入达到43433元，农村居民人均可支配收入达到17035元。网络的通达，赋予墨脱更好的发展条件。“墨脱将紧跟网络销售农特产品的发展趋势，健全产业链条，提高产品附加值，推动本地农特产品走出墨脱、销向全国。”墨脱县委副书记、常务副县长刘贝贝说。
网络连接着墨脱和外界，让这块曾经与世隔绝的区域与更广阔的世界逐步接轨。
发展，让通信网络不断延伸
“这几家酒店的网络咱们一定要保障好。”在墨脱移动的办公室里，肖俊杰正给员工们分配任务，“县里新建的酒店，电话、电视和网络都属于我们的业务范畴，我们要为这些客户做好通信保障和服务工作。”
肖俊杰提到的几家酒店，都是最近几年落户墨脱的——伴随着旅游业加速回暖，不少文旅企业开始布局墨脱，在这里新建了多家高标准酒店，这些酒店需要更便捷、更稳定的网络服务。“酒店业是墨脱目前快速增长的行业，几乎每隔一段时间就有新店面开业。而且酒店业务体量大，对我们的业绩提升明显。”肖俊杰说。
发展业务的基础，是墨脱不断提升的通信保障能力。现在，当地有了专业的通信线路维修团队，一旦出现由塌方等事故导致的线路问题，三四个小时便能解决，居民因通信中断产生的困扰大大减少。
“偶尔断网，很快恢复，一些居民甚至没有感觉。”墨脱移动工作人员桑杰贡嘎说，“相比之前，我们可以把更多精力从维修转移到业务拓展上。”
除了县城，乡村的通信网络也在发展。2020年初，墨脱很多村庄刚刚接入2G网络，只能通过电话和短信与外界互联互通；3年多来，通信网络不断延伸，覆盖率大大提升，很多村庄实现了网络从无到有、网速从慢到快的跨越。
脱贫至今，墨脱县所有行政村全部实现光纤覆盖，宽带家庭用户从1500余户增加到3762户……肖俊杰不断扩大的业务范围，是墨脱县通信产业加速发展的缩影。
“看视频、做直播……现在，大家的生产生活都已经离不开互联网了。”桑杰贡嘎说。
有了网络支撑，在这些世居于此的人们面前，一个更广阔的世界徐徐展开。
网络，让各类资源充分流动
走进墨脱县背崩乡格林村，房屋外墙壁上各式各样的彩绘映入眼帘——既有山水，也有动植物，颜色鲜艳，内容活灵活现。这是来自湖南的工艺美术师、今年77岁的宁敏帆老人创作的。格林村原驻村第一书记黄家斌拿着手机，拍摄下村头的美景，通过社交媒体向外传播。
宁敏帆也是通过网络了解到墨脱的。2022年5月，他来到墨脱旅游，被格林村原生态的美景深深吸引。在这里他认识了黄家斌等驻村干部，返回湖南后时常通过微信联系。
通过线上持续沟通，双方的了解不断加深。去年底，宁敏帆在驻村工作队的邀请下回到格林村，帮助村子开发设计文创产品。他用木版画、石头画为载体，赋予墨脱的木头、石头新的生命。
作为驻村干部，黄家斌经常接触到往来的客人。他们当中有纯粹的游客，也有人因旅行与格林村结缘，给当地带来更多发展机会。“如果不是互联网，难以想象远在墨脱的小村庄会有那么多人关注。”黄家斌感慨。
网络带来的不仅仅是信息的流动，还有物资的畅通——细雨中，一辆小皮卡驶入格林村村委会小院，黄家斌匆匆走出大门迎了上去。
“这是邮政快递来送货了。”黄家斌边走边介绍。随后，他和快递员一起把十几件包裹摆在村委会大厅的桌子上，联系收货人前来取件。如今，格林村大部分村民已经学会了网购，衣服、食物、电子产品……网购商品的种类越来越丰富。
格林村村民次仁措姆告诉记者，穿上流行服装、吃上各地美食，都是近几年网购带来的变化。“网购普及前，本地的商店卖什么，我们就买什么。”前些年，次仁措姆曾经外出务工。在网上看到了家乡的巨大变化后，她又萌生了返乡的念头。去年底，她回到了格林村，在故乡开启了新生活。
肖俊杰回忆，前些年，他在乡村拓展业务时，还需要教村民们使用手机。如今，他在村里支起棚子，村民们就主动围上来咨询，“哪个流量包便宜？”“有没有直播流量的优惠？”村民们你一言我一语，已对互联网的各项服务很是熟悉。
互通，让产业成长市场广阔
走进次仁措姆的家，她正在准备招待即将抵达的游客。这是一栋门巴族风格的小楼，客厅里，靠墙摆着两个巨大的货架，上面摆满各式各样的商品。
“来瓶饮料！”一名村民走进客厅，拿起货架上的商品，掏出手机扫码付款。结完账后，次仁措姆又坐到电脑前，处理最近几天网上的订单。
“今年，来墨脱自驾的人多了，很多人在网上搜索旅游攻略，发现格林村很有特色。越来越多的人慕名前来，村里的民宿供不应求。”次仁措姆对现在的生活很满意，“咱家客厅当小卖部，客房当民宿，每年能有一两万元的收入。自家种植的红米和茶叶，每年还能通过网店卖上四五万元。”
“林芝源”是广东援藏工作队创设的区域公共品牌，次仁措姆家的农产品正是借助这一品牌走出墨脱。佛山林芝源销售经理苗晓莉介绍，墨脱特产的茶叶、铁皮石斛、红米等农产品销售情况都不错。
2018年，苗晓莉第一次来墨脱时，对当地农产品的印象是市场小、产量小。后来，她参与到林芝源的品牌开发，致力于帮墨脱农产品开拓市场。“我们通过线下门店吸引消费者体验，消费者随后通过网络平台复购。目前，依托林芝源品牌销售的墨脱农产品，线上销售比重不断提升。”苗晓莉说。
销路拓宽，收入增长，不少墨脱的村民尝到了甜头，于是开始主动学习技能。现在，在社交媒体、短视频平台上，村民主动为自家产品打起了广告。“有的拍视频展示农产品的种植环境，有的直播农业生产和收获过程，这意味着村民初步具备了市场意识。”苗晓莉说。
“近年来，我们坚持以消费援藏推动产业援藏，推动高原有机茶、枇杷、水产品以及林下产业等优势农业不断发展。网络跨越群山，让墨脱的农产品为更广阔的群体所知，带来了更大的销路。我们将不断拓宽农产品销售模式，丰富群众增收渠道。”广东援藏干部、墨脱县农业农村局副局长余家纯说。
“网络给墨脱带来的变化是广大农村地区被网络赋能的缩影。”上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽说，“网络基础设施在农村地区的覆盖及手机等智能终端的应用，大大增加了农村居民接触外部市场的机会。通过通信网络和智能设备，农村居民提升技术、增强意识、发现机会，才能带来更多社会创新。”
《 人民日报 》（ 2023年06月05日 08 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国空间站第四批空间科学实验样品交付科学家
- 人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，6月4日上午，中国空间站第四批空间科学实验样品随神舟十五号飞船返回舱返回地面，在东风着陆场交付由中科院牵头负责的空间应用系统。4日14时左右，部分实验样品运抵北京中国科学院空间应用工程与技术中心，空间应用系统总体与相关实验人员对返回实验样品基本状态进行检查确认，并交接相关实验科学家开展后续研究。…
- 评论
- 关注