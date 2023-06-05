首批4单公募REITs扩募项目均完成定向募集，REITs扩募迈出关键一步。6月2日晚，沪深交易所官网分别披露了中金普洛斯REIT、华安张江光大REIT、博时蛇口产园REIT、红土创新盐田港REIT的定向扩募发行情况报告书，4单项目实际募资总额超50亿元。

报告显示，中金普洛斯REIT本次扩募发售募资总额约为18.53亿元，达到拟募集金额上限目标。据中金基金介绍，“中金普洛斯REIT将使用上述募集资金，新购入普洛斯青岛前湾港国际物流园、普洛斯江门鹤山物流园、普洛斯（重庆）城市配送物流中心。收购完成后中金普洛斯REIT持有的仓储物流园区可租赁面积达到约116万平方米，仓储物流园区数量达10个，区域覆盖京津冀、长三角、环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈，有力地承载和支持了所在地区的民生和经济发展。”

华安张江光大REIT本次扩募向18名发售对象募资总额约为15.53亿元。此次扩募并新购入资产完成后，华安张江光大REIT将持有张江光大园和张润大厦两处位于张江科学城的优质资产。张江科学城作为上海建设具有全球影响力的科技创新中心的核心承载区域，创新要素充分集聚，新兴产业竞争力不断提升，形成了生物医药、集成电路、5G、化工与生物技术等优势产业集群，成为相关行业企业的产业空间载体。

博时蛇口产园REIT本次扩募发售募资总额约为12.44亿元。博时基金表示，“后续，博时蛇口产园REIT将陆续完成资产交割，基金上市等程序。如本次扩募并新购入基础设施项目顺利完成，对基金份额持有人结构，派息率等有所影响，但基金的投资策略及治理结构未发生变化。”

红土创新盐田港REIT本次扩募发售募资总额约为4.15亿元，扩募发售基金份额共计约1.54亿份。

与首发公募REITs上市地点保持一致，中金普洛斯REIT、华安张江光大REIT本次定向扩募发售的基金份额将在上交所上市交易，而博时蛇口产园REIT、红土创新盐田港REIT本次定向扩募发售的基金份额将在深交所上市交易。

进一步梳理首批4单公募REITs扩募时间线，从3月31日扩募申请获批到6月初完成扩募发行，堪称高速度、高效率。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示：“首批公募REITs扩募落地标志着扩募环节的打通，长期来看，扩募有望逐步步入常态化，成为我国公募REITs市场主要的增量资金来源。”

在明明看来，我国公募REITs扩募环节的打通，一是意味着后续市场扩容有望实现“首发+扩募”的双轮驱动，进而吸引更多的增量资金进入市场；二是对于已经发行REITs的原始权益人而言，扩募有助于推动企业建立资本循环体系、打通“投融管退”资金闭环、进而对形成投资的良性循环起到积极作用；三是REITs本质仍是具有高分红的股权资产，扩募有望逐步焕发我国公募REITs的股性；四是扩募能够在一定程度上提升REIT的现金分派率，为投资者带来潜在的收益提升。

参考海外成熟REITs市场经验，增发扩募是REITs得以蓬勃发展的重要力量。华安基金相关人士表示：“随着本次扩募的顺利实施，基础设施从培育、建设到首发上市、增发扩募的REITs业务全流程进一步畅通。”（记者 昌校宇）

(责编：王仁宏、陈键)

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