6月3日，合肥国际陆港发布统计数据，今年前5个月，中欧班列（合肥）发运485列，同比增长24.04%，在此基础上，中欧班列（合肥）已新增25个国际站点。同日，南京交通集团发布统计数据显示，5月份中欧班列（南京）单月开行64列，创单月开行量历史新高，前5个月累计开行193列，完成全年开行任务（320列）的60.31%，同比增长14.5%。此外，江苏无锡、广东深圳、上海、山东威海等地均报告，今年前5个月，由上述各地始发的中欧班列在发运量及发运趟数上却较去年同期明显增长。

值得一提的是，中欧班列如今已不仅是我国中部、西部地区出口的“主动脉”，也逐步获得东部沿海产业及相关上市公司的青睐，凭借大幅缩短运输时间等优势，一些东部沿海企业甚至将中欧班列视为对欧出口的首选。

东部沿海城市本有向东出海的港口和海路便利，为何纷纷加入向西出发的中欧班列？地处青岛的轮胎生产企业森麒麟工作人员向《证券日报》记者介绍，“公司产品出口目的地之一是西班牙马德里。西班牙作为欧盟地区轮胎产业重要产区，拥有相对成熟的轮胎上下游产业集群，也是中国轮胎出口企业在欧洲市场的必争之地。而欧洲客商非常重视中国企业的交货及时性。”

他给记者算了一笔账，“如果通过海上运输，我们的产品到达马德里需在海上航行约40天，而如果通过中欧班列，则可缩短至10多天。这得益于我国与西班牙之间的中欧班列开通时间早、运行时间长、双边互动积极、经营模式成熟。此外，自国内发车前往西班牙的中欧班列途径中亚多国，亦可为我们开辟沿途市场创造条件。而西班牙与美国有大西洋直连航线，双边有46个港口长期合作。我们的货物抵达马德里后，还能以西班牙为中转中心，进一步快速抵达美洲市场。”

近期拟IPO的飞沃科技从事风电用螺栓紧固件业务，对产品运输服务质量有较高要求。该公司工作人员向《证券日报》记者表示：“风电用紧固件的运输过程比较讲究，若发生强烈碰撞、高位无防护跌落，可能发生变形损坏。而近期我国进入夏季，受夏季风影响，沿海多强台风天气，这对我们的产品装船运输颇为不利。为确保运输安全同时及时交付，我们也倾向于选择中欧班列。”

记者了解到，在综合考虑货运时间、货物完好性、运费稳定性等因素之后，不少东部沿海企业纷纷将准点发车、运输平稳、费用固定的中欧班列作为运输解决方案之一。今年以来，受口岸拥堵等因素影响，已有南京LG、创维电器、华为技术、三一重工等企业在当地政府协调下，将以往的海路运输调整为中欧班列运输。

湖南大学经济与贸易学院副院长、教授曹二保就上述情况分析：“中欧班列从最初帮助中部、西部地区企业出口创汇，逐步延伸至东部沿海地区，成为海运、空运之外的一大重要物流解决方案，展现出强大的活力和良好的适应性。就我们观察到的情况来看，除了沿海机械制造业外，东部沿海的种养殖业、日化产业也能够受益于中欧班列。”

“例如，由于空运费用昂贵，以往热带地区水果很难触达欧洲高纬度地区。现在中欧班列开通了冷链运输模式，不仅惠及岭南荔枝、龙眼、香蕉、火龙果等经济作物，广东面膜、上海唇膏等均可搭乘中欧班列的冷链车厢，迅速前往欧洲。与中欧班列在成都交汇的中老班列亦带来同样的网络效应，东南亚水果途径中老铁路输入我国，又经中欧班列前往欧洲，共同营造了欧亚大陆互通有无的良好格局。”曹二保表示。（记者 肖 伟）

(责编：王仁宏、陈键)

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