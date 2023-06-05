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刘烈宏：凝聚各方合力 跑出5G发展中国加速度

2023年06月05日12:29 | 来源：环球网
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原标题：刘烈宏：凝聚各方合力 跑出5G发展中国加速度

6月4日至6日，第31届中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心举行。中国联通董事长刘烈宏出席开幕论坛并发表致辞。

我国于2019年6月正式发放5G牌照，率先实现5G规模化应用。刘烈宏表示，得益于有为政府和有效市场的结合，我国信息通信产业实现了从“1G空白、2G追随、3G突破、4G并跑”到“5G领跑”的跨越。一方面，工信部等主管部门相继推出一系列政策工具，加快推进5G建设和应用发展。另一方面，运营商将数字信息基础设施建设和运营作为最重要的主责主业，跑出了5G发展的中国加速度。2023世界移动通信大会上，中国联通和中国电信携手向全球输出了5G网络共建共享的中国经验，在国际上收获了热烈反响。

刘烈宏指出，伴随5G发展，中国联通正在加速从传统运营商向数字科技领军企业转型，实现了“四个转变”：一是以连接人为主延伸到人机物全面互联、智联，加快发展物联网、工业互联网和车联网；二是以基础连接为主升级到大联接、大计算、大数据、大应用、大安全五大主责主业；三是以To C、To H为主拓展到To C、To H、To B、To G，积极推动数字技术与实体经济的深度融合；四是以市场驱动为主转换为市场驱动和创新驱动相结合的发展模式，着力提高核心竞争力和可持续发展能力。

刘烈宏表示，立足中国式现代化的新征程，中国联通希望与产业各界共同推动5G高质量发展，进一步释放5G无限可能。

一是加快推动5G技术迭代创新。去年，中国联通携手华为等合作伙伴在长城精工落地了全国首条5G-Advanced低时延柔性产线，推动“5G+工业互联网”深入核心生产环节。近期，中国联通发布了全球首款通用型的5G RedCap商用模组，推动5G应用“轻装上阵”。下一步，中国联通将与合作伙伴共同推进完成R18标准制定，加快推进芯片、模组、终端等产品研发和产业化，加速5G-Advanced商用进程，进一步引领5G产业创新发展。

二是全面提升5G共建共享水平。5月17日，我国启动全球首个5G异网漫游试商用，标志着5G网络共建共享迈入新阶段。近日，工信部等十四部门联合发文，部署新一轮电信基础设施共建共享工作。中国联通将持续推进共建共享深化发展，进一步提升农村及边远地区5G网络覆盖水平，扎实推进普遍服务；发挥专网频率资源价值，联合工业企业共同推动“5G+工业互联网” 加速向企业生产核心环节延伸迈进。

三是充分释放5G价值创新红利。中国联通将充分发挥市场需求牵引作用，通过5G创新发展，一头拉动ICT产业的增长，一头撬动信息消费的发展，带动产业链上下游产生显著的溢出和倍增效应。例如，推动5G消息规模商用，充分满足人民群众的信息消费扩大升级需求，推动传统通信业务迎来继流量红利之后的又一轮新发展。

未来，中国联通将携手社会各界，以新气象新作为推动5G高质量发展取得新成效，以数字化网络化智能化为中国式现代化贡献更多力量。

(责编：董童、李源)
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