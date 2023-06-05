未来十天西南地区东部等地多降雨 华南地区高温天气将缓解
2023年06月05日11:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，未来10天（6月5-14日），江南大部、华南及四川西部、贵州、云南等地累计降水量有40-70毫米，其中四川南部、贵州西部、云南西部和南部、华南南部等地的部分地区有90-150毫米，局地200毫米以上；东北地区西北部和南部、青海东南部、西藏东南部等地累计降水量有30-60毫米。与常年同期相比，云南大部、四川南部等地累计降水量偏多3-8成，局部偏多1倍左右。
5日，贵州南部、云南、广西西部、浙江中部、江西中部等地部分地区有中到大雨，局地暴雨，上述部分地区伴有短时强降水，局地将有雷暴大风或冰雹天气。
7-9日，江南、华南北部、云贵高原等地有中到大雨，局地有暴雨；华北、黄淮、东北地区等地有阵雨或雷阵雨，局地伴有强对流天气。
10-13日，四川南部、云南、江南南部、华南北部等地有中到大雨，局地有暴雨。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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