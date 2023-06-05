人民网北京6月5日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，日前，北交所、全国股转公司发布《北京证券交易所全国股转公司提升服务能力综合行动方案》（简称《方案》），针对市场主体诉求，推出优化市场服务首批“十八条”措施，强化资本市场对中小企业创新发展的支持。

北交所相关负责人向人民网财经表示，通过开门办市场，推动服务精准直达市场主体，将着力构建理念更鲜明、方式更直接、参与更广泛的“大服务”格局。

具体来看，《方案》提出，将开展北交所“三服务”全国行系列活动，分地区、分主题走进企业、走进投资者、走进会员，解决市场主体“急难愁盼”问题，激发市场活力。通过实施专精特新企业综合服务行动，北交所将构建挂牌上市、融资交易、产品服务等全链条服务体系。同时，交易所还将开展“北交所上市公司面对面”“北交所万里行”和“管家服务一线行”等系列走访调研和宣传上市挂牌公司活动。

落实阳光审核方面，北交所将持续强化审核标准公开，对涉及规则理解与适用问题，及时形成审核案例、丰富审核口径，通过审核动态、培训等渠道向市场传导，明确市场预期，便利企业做好申报准备。

针对开门办市场、塑造良性互动市场生态，《方案》提出，持续强化审核标准、审核信息公开，升级“一企一档”筹备申报审核全流程沟通服务。深化“减证便民”，北交所将以便利使用、规范操作为导向进一步完善业务规则，全面梳理精简证明事项。据悉，北交所将在官网增设覆盖各业务条线的规则查询、业务系统进入、办事指南和咨询沟通渠道“四合一”公示专区，便利市场主体集中查询和办理业务。

在主动靠前、服务下沉，提升市场服务直达方面，《方案》还提出，将通过上门送政策、听诉求、解难题，架起与市场主体“连心桥”，沉下心、俯下身为市场办实事。这位负责人表示，将建立和完善上市公司业务管理、投资者与上市公司互动交流、投资者研报信息获取等服务平台，当好市场服务“架梯人”，便利市场主体“一站式”获取相关服务。

按照《方案》，北交所还将做精做细“管家式”服务，开展“公司监管部门负责人接待日”活动，设立总监热线、董秘热邮、管家服务直达热线，强化定期报告披露专班保障、咨询保障、业务保障“三项保障”，健全完善覆盖企业全生命周期的培训体系，及时响应企业的多元需求。

聚焦关键领域和核心群体，提升市场服务精准性方面，《方案》提出，将开展北交所“三服务”全国行系列活动，实施专精特新企业综合服务计划，更好支持企业对接资本市场。北交所还将优化申购程序，压缩发行上市时间，同时优化发行承销全流程服务，推动私募基金等机构投资者以“银团模式”参与新股战略配售。此外，通过建设“北交所投资者服务e站”，制定实施投资者“减负”服务方案，北交所将进一步降低投资者市场参与成本。

(责编：孙红丽、吕骞)

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