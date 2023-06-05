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财政部下达2亿元救灾资金 支持河南小麦减灾减损

2023年06月05日18:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者王震）据财政部网站消息，为贯彻落实党中央、国务院有关部署，针对“烂场雨”致使河南省部分地区小麦受灾情况，财政部商农业农村部迅速行动，第一时间研究制定救灾资金分配方案，于6月3日紧急下达中央财政农业生产防灾救灾资金2亿元，支持河南省对受灾麦田开展农机抢收作业、对收获潮粮开展烘干等减灾减损相关工作，尽最大可能降低粮食生产因灾损失。

此前报道，5月下旬，由于北方冬麦区出现大范围持续降雨天气过程，局地出现短时强降雨、大风、冰雹等强对流天气，部分地区发生“烂场雨”，导致局部麦田倒伏或被淹、部分成熟小麦发芽霉变。农业农村部公布数据显示，截至6月2日15时，全国已收冬小麦面积7500多万亩，麦收进度过两成。

(责编：王震、吕骞)
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