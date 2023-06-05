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从3天到30秒！跨境电商零售进口税款实现电子支付

2023年06月05日19:13 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者王震）据海关总署网站消息，6月1日，跨境电商零售进口税款电子支付功能成功上线。目前，这项功能在宁波、福州、广州、黄埔、重庆、成都等海关试点推广。

据介绍，此次跨境电商零售进口税款电子支付功能是基于现有的海关新一代税费电子支付系统新纳入增加的功能。该功能打破了跨境电子商务企业原有缴税模式在时间和空间上的限制，让信息跑“网路”代替企业“跑马路”，进一步便利企业通关。

该功能上线后，企业一票税款电子支付交易从发起支付请求到收到海关成功核注回执总共用时约30秒，省去了打印和传递纸质凭证、逐笔勾对核销税单等手工操作环节，整个流程比以往缩短2-3个工作日。此外，企业用户还能通过税费电子支付功能支付保证金、滞报金、滞纳金等。

(责编：王震、吕骞)
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