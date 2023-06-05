人民网北京6月5日电 （记者杨虞波罗）6月5日，中国气象局召开视频会议，就汛期气象服务工作进行再部署、再强化、再落实。会议指出，当前我国已进入主汛期和灾害多发期，暴雨、强对流等灾害性天气多发重发，对气象服务提出更高要求。

中国气象局党组书记、局长陈振林强调，要认真研判今年汛期气象服务面临的新形势、新要求、新任务，切实发挥气象预警先导作用，筑牢气象防灾减灾第一道防线。

会议指出，要有序做好四川省乐山市金口河区永胜乡山体滑坡灾害应急救援气象保障工作。加强气象监测预警，高度关注近期可能出现的降雨、强对流等不利天气对应急救援工作的影响，防止次生灾害发生，最大限度保障人民生命财产安全。

会议强调，要加强灾害性天气监测预报预警服务。加强上下联动，进一步强化国-省、省-市-县会商联动机制，主动开展水文、农业气象、人工影响天气等领域的联合会商，提高精准预报能力；及时做好监测预警和气象灾害风险预估，全面提升气象灾害风险定量化预评估水平，做好主汛期灾害隐患排查和防范，努力做到“预警在先、防范在前”，同时，把握当前服务重点，全力以赴做好暴雨、强对流等高影响、灾害性天气监测预报预警，抓紧抓实当前麦收区与全国高考气象服务保障工作。

会议提出，要加大灾害性天气科普解读力度，及时向公众传递相关应急避险知识。共建共享科普资源，利用报刊、电视、微博、微信等全媒体渠道将预报信息和科普知识及时传递给老百姓，引导公众知险避险，切实增强公众防范和自救互救能力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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