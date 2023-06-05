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应对持续阴雨天气 力保小麦抢收减损

2023年06月05日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者杨曦）当前，全国小麦正陆续进入集中收获期，农业农村部公布数据显示，截至6月2日15时，全国已收冬小麦面积7500多万亩，麦收进度过两成。

5月下旬，由于北方冬麦区出现大范围持续降雨天气过程，局地出现短时强降雨、大风、冰雹等强对流天气，部分地区发生“烂场雨”，导致局部麦田倒伏或被淹、部分成熟小麦发芽霉变。

对此，农业农村部印发紧急通知，要求相关省份科学应对“烂场雨”天气，抢时抓好小麦抢收和烘干晾晒。与此同时，农业农村部组织技术力量指导机手合理调整机具参数、降低作业速度，尽可能减少过湿、倒伏麦田收获损失。

作为我国的粮食主产区，河南的粮食安全不仅直接关乎当地农民的“饭碗”，也关乎国家粮食安全。连日来，河南省遭遇了近10年来最为严重的“烂场雨”天气。为此，财政部会商农业农村部紧急下达中央财政农业生产防灾救灾资金2亿元，支持河南对受灾麦田开展农机抢收作业等减灾减损工作。

服务夏粮抢收，农业保险承保机构同样在行动。据了解，中国人保累计承保河南全省冬小麦逾1200万亩，面对小麦灾情，中国人保全力服务夏粮抢收工作大局，各属地分支机构快速奔赴现场，调查了解情况，开展理赔服务，以实际行动发挥保险“稳定器”作用。

在开展理赔服务的同时，中国人保还从以下几方面助力当地夏粮抢收工作：一是充分发挥人保网点覆盖城乡的优势，整合系统内外资源，统筹调度应急资源，保障查勘工作；二是协同当地政府、监管部门建立联动工作机制，承接落实各项工作部署，及时报送小麦理赔有关信息和统计数据，研究解决新情况新问题；三是依托客户服务平台，向客户发送强降雨、大风等恶劣天气预警提示，帮助农户提升灾害风险防范意识、科学安排生产，积极配合政府部门抢排田间积水，协调农机和烘干设备开展抢收和烘干晾晒。

(责编：杨曦、吕骞)
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