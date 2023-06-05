人民网北京6月5日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，为持续优化小微经营主体税费服务，促进民营经济发展壮大，近日，国家税务总局、全国工商联决定，联合开展2023年助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动（以下简称“春雨润苗”行动）。

2023年“春雨润苗”行动以优化小微企业和个体工商户等小微经营主体发展环境为重点，坚持“两个毫不动摇”，聚焦经营主体关切，围绕“提质效、强赋能、促升级”主题，推出“税惠助益强信心”“实措纾困解难题”“重点护航促成长”三大类系列活动，贯穿12项服务措施。

行动方案提出，“提质效”将聚焦办事便利，主动靠前服务，提升服务效能，强化政策落实，助力小微经营主体减负增益，激发成长活力；“强赋能”将聚焦要素支持，强化融资保障，发挥纳税信用正向引导作用，拓展渠道推进产业链、供应链补强，助力小微经营主体纾困解难，蓄足发展动能。“促升级”将聚焦重点行业，扶持重点群体，支持创新发展，深化梯度培育，助力小微经营主体转型升级，增添远航动力。

行动方案提出，通过部门间协同联动，让各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及小微经营主体，助其稳预期、强信心、焕活力。

(责编：王震、吕骞)

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