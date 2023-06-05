原标题：集团荣誉｜国锐集团荣获全球建筑艺术大奖Golden Nugget

当地时间2023年5月24日晚，一年一度的全球建筑艺术顶级大奖——金块奖（Golden Nugget Awards）在美国洛杉矶举行颁奖典礼，在全球递交的650份优秀作品中，国锐集团投资、规划及开发的洛杉矶LANA项目脱颖而出，一举斩获“最佳在建多户住宅社区奖”（Best On-the-Boards Multifamily Community）优秀奖（Merit Prize）。

目前，金块奖已成为全世界建筑艺术界公认的规模最大、最具权威性的奖项，也是全球设计、规划和开发领域顶尖创新者毕生追求的终极荣誉。

与“奥斯卡”一样，金块奖并非商业奖项，它的评判标准在于：建筑物在设计规划中的审美水平、创新精神和社会效应，因来自世界各地的建筑大师们苛刻的评选而闻名。

换句话说，只有在全球建筑界建立起全新高度的产品，才能获得世界各国建筑精英评委会的青睐。

本次获奖的LANA项目，是国锐集团于洛杉矶Culver City核心区投资开发的综合性住宅物业，作为在海外市场的重要战略布局及持有型资产之一，竣工后将由国锐美国团队继续提供运营服务。

依托于国锐自身丰富的规划设计、开发建设经验，资金和资源优势，该项目提取这座新媒体小镇的艺术精粹，用全新的建筑语言讲述这座城市的过去、现在和未来故事，最大程度发挥土地价值，以促进城市价值跃升，在全球建筑市场构建全新高度。

国锐集团能够荣获金块奖殊荣的背后，也是二十多年如一日内功沉淀的外化。

作为全球价值投资领域第一阵营的投资者，国锐在世界价值投资市场中，充分发挥专业领先、特色突出、精品先行的企业竞争优势，不断完善发展战略，迭代优化资产结构，进阶业务发展模式，已成为专业突出的实力产业投资集团，向全球展现出“一个懂投资的艺术家，为城市、企业和个人创造价值”的魄力与实力。

二十二年砥砺前行，二十二年创新探索，国锐集团始终遵循着一条“卓越之路”: 树立卓越标准，选择卓越伙伴，呈现卓越服务，创造卓越生活。

一路走来，国锐集团投资开发的项目，几乎每个都有独立于时代的姿态与亮点，多次荣获包括国际不动产大奖、LEED铂金认证等建筑界权威认可，无不彰显国锐在产业界非凡的专业实力和国际性的投资视野，也成功论证了国锐投资全球高能级城市的战略布局要义。

处于全球顶级舞台，视野的边界被无限打开，国锐集团价值投资开始向更高标准、更深层次、更宽领域推进。

依托集团国际产业背景优势，融合“艺术先行、实力资本、高定产品、低碳科技”企业发展基因，国锐坚持以投资为抓手，全力打通低碳城市、文化旅游、城市更新等产业领域，通过自主开发运营管理加轻资产平台输出相结合的方式，推动企业投资业务向产业化、专业化的高质量发展。

从北京到赣州，将国际视野下的“三里屯Village”成功的产品和运营基因，因地制宜植入新的文化和商业内容，落地为“客+Village”，就是其产业能力平台化输出的重要一步。

三里屯Village是国锐集团成立初期，向建筑界递交的优秀答卷。

回首当时，国锐集团敏锐预测互联网时代对于原有商业模式的冲击，清晰定位了体验式消费，首次将隈研吾引入国内，并面向全球招募顶尖设计团队和国际大牌首店，创新性塑造了具有强大商业活力、文化包容性、功能自适性的艺术街区，使其迅速成为全球潮流时尚的聚集之地，近20年时光验证，至今仍是世界级的商业时尚坐标，拥有着不可估量的资产价值。

如今，随着全球化进程的加快，中国城市建设的水平也在快步追赶世界最前沿城市的步伐，在此不可抑制的高速发展下，国锐集团对于大环境的判断，也开始有了新的价值考量。

在城市更新政策的导引下，国锐集团携手赣州政府平台公司建兴控股，积极推进赣州水西老街乡村振兴，并将Village品牌IP应用到赣州水西老街的更新升级中，实现片区整体风貌和活力的提升，带动区域经济实现有效增长，撬动三江六岸“文商旅”融合发展新热点。

国锐集团的创始人、董事局主席魏纯暹先生曾谈到：预见到一个新的发展趋势之后，重要的是在于如何落地，有实干精神的梦想家才能让美梦成真。

二十多年来，国锐集团以先进的建筑理念及设计手法，国际化视野和专业素养，从北京到中国，再到世界，稳扎稳打落地每一个投资项目，摒弃千篇一律、千城一面的复制套路，切实助力城市面貌、产业增长与经济发展的进阶提效。

此次LANA项目能够突破全球顶级优秀作品重围，荣获全球建筑界顶级大奖，证明了国锐集团强大的价值投资及兑现能力备受认可。国锐集团十分珍视这次荣耀，更希望以此为起点，加速转型升级，打造创新能力，推动价值投资可持续增长，创造更远大的未来。

在价值投资市场，有这样一条铁律：价值投资是活的，是不断迭代生长的。站在新发展时期，国锐集团选择继续坚持以价值投资为核心，以艺术和科技为先导，聚焦泛地产领域和商业前沿领域，在自我成长与城市繁荣相互成就的默契中，让企业战略发展始终领先于行业潮流。

目前，国锐集团已重点延伸出五大业务板块，分别是以不良资产投资为主的绿色资本板块、以建设低碳城市为基础的科技开发板块、助力双碳战略的低碳产业板块、管理控股板块和国锐生活板块，多维度为城市创造卓越价值，与世界发展共成长。

(责编：董童、李源)

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