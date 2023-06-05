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中消协开展“反对野蛮装修提振消费信心”专项监督公益行动

赵文君
2023年06月05日13:42 | 来源：新华社
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从今年6月至10月底，中国消费者协会联合中国建筑装饰协会开展“反对野蛮装修提振消费信心”专项监督公益行动，针对装修中涉及擅改承重墙，改变楼房结构等行为，帮助消费者研判并提供信息咨询服务。

消费者可以将装修设计图、房屋内部实景图，或者原有的房屋设计原始图、结构图、装修设计施工图、现场图片等发到本次行动的指定邮箱（zhongguo315@163.com），由专家进行查验评估，免费咨询名额暂定为1万名消费者。

专业维权志愿者将针对消费者发送的信息进行房屋装修安全程度评估，并以邮件形式进行反馈，但不代表官方鉴定结论。对于可能存在安全隐患的装修方案，将及时提醒消费者进行修正或止损，必要时支持消费者维权。

中消协有关负责人介绍，在装修中擅动承重墙，导致楼房整体结构改变，会造成人身、财产安全隐患，其中既有装修公司等经营者违规涉险操作的原因，也有消费者自身安全意识、维权认知不足的问题，还有物业服务与监管缺位失察等。（记者赵文君）

(责编：杨光宇、牛镛)
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