8月8日，兴业银行在杭州举办“绿色金融万里行—新能源产业绿色金融杭州峰会”，来自行业协会、研究机构、新能源重点企业的众多代表和专家与会，聚焦新能源产业发展进行深入交流。当天，兴业银行零碳产业联盟宣布成立。

兴业银行拟任副行长曾晓阳在致辞中表示，为更好服务“双碳”战略和绿色低碳转型，兴业银行将推动信贷资源流向能源安全保供、产业升级改造和绿色低碳、新能源绿电生产等重点领域，以科技手段推动金融产品服务线上化，加大优化新能源领域金融供给。同时深化银企沟通对接、加强全方位战略合作，构建银企协作良好局面，共同助力能源结构清洁转型，为构建新发展格局、推动高质量发展作出更大贡献。

据介绍，兴业银行零碳产业联盟首批成员包括兴业银行及战略合作伙伴在内的17家企业。兴业银行将以零碳产业联盟为平台，积极构建清洁能源行业生态圈，促进产业要素和金融要素深度融合，为经济社会发展提供从零碳生活到零碳生产的全场景解决路径，打造支持产业发展和“双碳”目标建设的金融服务主阵地，与联盟企业一道，共同助力经济社会绿色低碳转型。

会上，兴业银行还发布了新能源行业综合金融服务方案、基于企业碳账户的碳金融服务专案以及依托碳账户数据的数字化管理平台——“双碳管理平台”，通过“商行+投行”“线上+线下”“表内+表外”“境内+境外”等多元方式，为新能源行业客户提供集团化、多层次、综合性金融产品服务体系，助力能源结构转型。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华，世界风能协会副主席、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩，分别围绕光伏行业发展现状与前景分析、中国风电发展趋势分析作了专题报告，从全产业链角度，研判光伏、风电产业市场的供需情况，展望前沿领域技术创新趋势，为新能源企业发展建言献策。天合光能董事长兼首席执行官高纪凡，通威集团总裁禚玉娇，正泰集团董事、正泰安能董事长陆川，天能控股集团执行总裁朱建彬，西子洁能常务副总经理刘慧明等作主旨演讲，介绍了企业在碳中和转型道路上的探索与实践，分享绿色金融赋能零碳产业、发展水光风储多能互补、分布式光伏项目建设等方面的精彩观点。晶科能源董事长李仙德、爱旭新能源董事长陈刚以及明阳智能、金风科技等企业代表现场参与交流互动。

据悉，兴业银行近年来围绕服务“双碳”战略，积极布局能源金融新赛道，持续加大新能源产业支持力度，助力我国能源结构绿色低碳转型。截至6月末，该行绿色贷款（人行口径）余额达到7472亿元，其中清洁能源产业绿色贷款余额1559亿元，取得了显著经济、环境与社会效益。

(责编：董童、李源)

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