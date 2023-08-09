原标题：国内最大直径双模盾构机始发

科技日报北京8月8日电 （记者都芃）记者从中铁隧道局获悉，8日上午，国内最大直径土压/TBM（全断面硬岩隧道掘进）双模盾构机“永安号”在珠肇高铁圭峰山隧道段顺利始发，标志着珠肇高铁建设工程全线进入盾构施工阶段。

珠肇高铁连接广东省珠海市与肇庆市，途经江门、佛山，圭峰山隧道位于江门至珠三角枢纽机场段，是珠肇高铁的全线控制性工程。

据中铁隧道局介绍，“永安号”是为圭峰山隧道量身打造的超大直径双模盾构机，开挖直径14.29米，约相当于5层楼高。“永安号”承担圭峰山隧道盾构段3963.5米施工任务，盾构和TBM两种掘进模式能够快速切换，可实现在软土和硬岩中的安全、高效掘进。

“永安号”设计突出智能化施工理念，搭载了超前地质预报系统、刀具磨损监测系统、渣土体积测量系统等，配备土仓可视化、油液监测、振动监测预警等功能。同时，该项目打造智慧管控中心，研发盾构智能互联项目协同管控应用系统，为“永安号”双模盾构掘进保驾护航。

按照中铁隧道局施工计划，“永安号”在圭峰山隧道2号竖井始发后，将依次下穿广珠铁路、珠三角环线高速、江门城镇，最终抵达2号拆解洞，完成全部“地下之旅”，为超大直径双模盾构施工提供经验和样板。珠肇高铁建成通车后，将串联江门站与珠三角枢纽机场，实现轨道与航空无缝衔接，项目沿线的珠三角主要城市均将实现1小时通达，对珠三角地区城市发展具有重要意义。

(责编：罗知之、陈键)

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