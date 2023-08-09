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暑期“慢游”催生新消费 晚七点经济火爆

2023年08月09日09:17 | 来源：北京日报客户端
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原标题：暑期“慢游”催生新消费，晚七点经济火爆

　　当中年人带娃“特种兵式”研学旅行时，主打舒适的“躺平游”在这个暑假“火”了——年轻人开始选择“躺平式”慢游，“躺”进洗浴中心体验一站式吃喝玩乐，或在当地住上半个月深度体验，或开启“白天宅晚上逛”，用舒适悠闲的节奏享受轻松假期。

　　美团、大众点评近日发布的数据显示，暑期以来，“躺平游”相关搜索比去年同期上涨50%，攻略笔记同比上涨70%。搜索人群中，30岁以下年轻人占比超过七成。这一新趋势带动了洗浴中心线上消费规模较2019年增长150%，按周或月预订的民宿订单量同比涨超200%，并催生了“晚七点”经济，促进堂食餐饮、休闲娱乐等业态在晚间迎来全天订单最高峰。

　　随着住玩一体的新型住宿出现，酒店民宿成了暑期“躺平游”的热门选择。广州、上海、北京等多地酒店、民宿从业人士表示，高温环境下，住客在室内的停留时间显著变长。“很多客人订民宿就是为了来体验乡村的慢生活，白天睡到自然醒，傍晚凉爽一些，就去湖边散步。”苏州西山岛何必在熠民宿主理人表示，除了酒店民宿，洗浴中心也成了避暑“黑马”。泡汤洗浴、影院足道、美发美甲、漂流冲浪……年轻人纷纷“泡”在洗浴中心，体验一站式吃喝玩乐洗。

　　暑期以来，平台上海滨浴场、冲浪笔记攻略分别同比上涨320%和110%，包括青岛、大连、威海、惠州、三亚、秦皇岛等在内的海滨城市民宿订单量上涨显著。与此同时，主打深度体验的民宿周月租的需求火爆。暑期以来，按周或月预订的民宿订单量同比涨超200%。

　　在上海梧桐区买杯咖啡散步，在广州老西关街巷寻找老广味道，在武汉台北路寻找尽头的“解放大道”……这个夏天，“躺平式”慢游让游客们有更多时间探寻当地城市风貌，各地的citywalk（城市漫步）热度持续上涨。上海、北京、重庆、青岛、广州、深圳、成都、南京、武汉、杭州等地citywalk热度最高。

　　夜晚的青岛台东步行街 李爽/摄

　　暑期以来，平台上提供“夜宵”主题团购的餐饮门店数同比增长60%，相关订单量增长超300%。越来越多像Livehouse（小型现场演出）、精酿吧、小酒馆等主打沉浸体验、潮流玩法的多元化酒吧业态，正在点燃城市新“夜”态，激活夜间消费新活力，近一周平台Livehouse的夜间订单量同比去年增长超80%。

　　旅游业内人士表示，“躺平游”的出现，一方面得益于酒店民宿、洗浴中心等场所具有了目的地属性，能够为消费者提供丰富多元的体验项目；另一方面，随着citywalk等新趋势的出现，深度游、舒适游、文化游成为当代年轻人的游玩新方向，这将催生出新的消费模式，带动文旅、住宿、餐饮、休娱、交通等各类消费业态提质升级。（记者 潘福达）

(责编：曹淼、李源)
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