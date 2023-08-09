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暑期游高峰迎来第二波 上市旅企开启“夜间不打烊”模式

2023年08月09日09:28 | 来源：证券日报
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原标题：暑期游高峰迎来第二波 上市旅企开启“夜间不打烊”模式

本报记者 李万晨曦 施 露

8月份以来，亲子游开启暑期游高峰第二波。去哪儿数据显示，截至8月7日，暑期博物馆类景区门票预订量较2019年同期增长75%，海洋馆门票预订量较2019年同期增长35%。

为了应对暑期游的需求，多家上市旅企如三特索道、三湘印象和海昌海洋公园开启夜间不打烊模式。“在营运压力极大的情况下，为顺应市场需求，珠海公司克服一切困难，进一步拉长营运时间，加大傍晚到夜间的营运人员配置，做好高峰期的接待服务工作。”8月8日，三特索道有关人士对《证券日报》记者表示。

同样的场景也出现在三湘印象。“位于大西北的《又见敦煌》演出7月份持续加场，在‘五一’期间演出场次一日安排8场，现已提高到单日12场。从当日清早到次日零点，火力全开，观众热情堪比三伏天。”三湘印象有关人士对《证券日报》记者说。

上市旅企开启

“夜间不打烊”模式

A股旅企三特索道旗下珠海项目暑期热度正在节节攀升。由于天气炎热，越来越多的游客选择消暑夜游，珠海项目作为有“落日飞车”之称的景点，傍晚到夜间是游客打卡的高峰时段。珠海项目主动延长运营时长，加强傍晚到夜间的营运人员配置，做好高峰期的接待服务工作。

据悉，三特索道珠海项目在7月份接待了近10万人次的游客，远超项目改造前的游客接待量。7月份单月营收比2019年同期增长4.5倍。与此同时，三特索道旗下多个景区在7月份的单日游客接待量达到了历史最高值。据公司初步统计，今年7月份，三特索道旗下项目的游客接待量同比2022年增长45%，营收比2019年上涨约一成。上述三特索道有关人士对《证券日报》记者表示，市场环境的改善以及国家政策对旅游业的扶持，使得公司各景区的经营状况良好，营业收入同比大幅增加，达到了历史同期最好水平。

三湘印象旗下的旅游项目在今年暑期迎来了夜间观赏的高峰。据统计，7月份，三湘印象旗下的十余台位于国内的演艺项目共计演出915场，全月观演人数达到86.94万人。相比去年同期，演出场次增加34.5%，观演人数增加55.4%。这些项目的全月合计票房收入同比增加72.9%，较2019年7月份增长16.3%。

今年以来，随着文旅行业的复苏，三湘印象旗下的项目备受青睐。在之前的“五一”假期中，按可比口径计算，与2019年同期相比，十余台演艺项目的合计演出场次已恢复至190.1%，观演人数恢复至169.2%，票房合计收入恢复至187.1%。

除了三特索道和三湘印象，海昌海洋公园也延长了夜间游客服务。随着暑期高温天气的到来，夜游、夜娱、夜购已成为不少人的新选择。在上海海昌海洋公园内，深蓝回响虎鲸泼水音乐节每周末晚按时上演。据了解，在暑假期间，公园的星光夜场每日开放，周末更延长至21:30。精彩的夜间演艺项目包括《蓝星战队》海陆机甲戏水大巡游、肆意潮玩泼水电音节、鲸奇水飞焰火秀、无人机秀、非遗打铁花等。

机场民航运力

不断创新高

暑期出行及旅游热度不减，推动了民航客运和机场运力不断创新高。

航班管家数据显示，2023年第三十一周（7月31日至8月6日），全国民航执行客运航班量近10.9万架次，日均航班量15623架次，环比上周上升3.4%，同比2022年上升44.4%，同比2019年上升2.6%，航班执飞率为88.8%，其中，国内航班量99904架次，恢复至2019年的114.3%。

吉祥航空旗下九元航空在今年暑运上半程累计执行航班超3300班，运输旅客近51万人次，航班执行数量、航班运输旅客总人次与2019年同期相比也有约三成增长。

机场方面，“三亚发布”微信公众号8月7日称，自暑运开始以来，三亚凤凰国际机场迎来客流高峰。据统计，7月1日至7月31日，三亚机场保障航班11315架次，运送旅客179.8万人次，同比2022年分别增长7.6%、18.3%；同比2019年分别增长15.5%、18.4%，创三亚机场通航以来暑运单月历史最高纪录。

8月5日，新疆机场集团单日旅客吞吐量创历史新高，超过16万人次。

作为热门暑期游目的地，呼伦贝尔机场迎来了一波客流高峰，航空运输生产量持续攀升。8月6日，呼伦贝尔机场再次刷新单日最高旅客吞吐量，保障运输起降158架次，完成旅客吞吐量24398人次。截至8月6日，今年共完成运输起降1.39万架次，完成旅客吞吐量172.3万人次，分别恢复至2019年的119.7%、115.6%。

8月4日，青岛胶东国际机场旅客量首次突破8.11万人次，创该机场启用以来最高纪录。自7月1日暑运开始以来，青岛机场日均起降航班540架次，日均客流量7.3万人次，国内航班架次、旅客量分别恢复到2019年的107.4%、104.2%。

“所有亲子游的热门景点都是暑期游的主要目的地，我们还专门针对暑运期间旅客个性化出行需求的特点，推出如面向儿童旅客试点全新‘儿童餐食’特色项目。相关项目自7月20日起已陆续拓展到上海虹桥、浦东始发的昆明、贵阳、呼伦贝尔、三亚、成都等部分航班。”吉祥航空有关人士对《证券日报》记者表示。

(责编：罗知之、陈键)
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