原标题：文旅体消费 点亮新“夜”态

白鹭洲公园内画舫凌波，桨声灯影构成一幅如梦如幻的美景奇观。

夏夜的南京，有着别样的魅力。

登上画舫，可以感受朱自清笔下桨声灯影里的秦淮河；在老门东逛吃，可以顺便报名门东运动嘉年华，在明城墙下来一场酣畅淋漓的篮球赛；走进瞻园，可以在点点夜灯勾勒的亭台楼阁中，赏一出《金陵·王府往事》；前往南京保利大剧院，精彩的演出正等着你……

根据《全国旅游监管服务平台》数据，上半年，我市旅行社接待跟团游来宁过夜消费113万人/天。全国重点关注的城市中，南京夜间消费金额排名第4，消费人次排名第5。

夜游秦淮，人气收益双线飘红

“总要来趟南京吧，来吹吹秦淮河夏日的晚风。”8月6日晚上8点多，来自福建的顾文琦和同学一起排队等着上秦淮画舫。她告诉记者：“从小就从课本上知道夫子庙，看了朱自清的《桨声灯影里的秦淮河》，十分向往。我和同学早早就定下了暑期要到南京来打卡，而乘着画舫夜游秦淮河更是我们行程中最重要的一项。”

夜间的夫子庙，人气十足，等候秦淮画舫的游客队伍更是从泮池码头延伸到售票口。

南京秦淮风光旅游股份有限公司副总经理王颖介绍，秦淮风光2023年1月至6月营业收入超1亿元，比去年同期增长414.82%。对比2019年，营收增长64.34%，利润总额增长107.67%。今年上半年游客接待总量达120万人次，同比2019年增长71.7%。船舶运营航次累计4.6万次，同比增长337%。进入暑期，迎来旅游高峰，今年7月，秦淮风光夜游营收较去年同期增长150%，较2019年同期增长62%。

“现在每天大约有12000人次乘坐游船，面对不断攀升的客流量，为保证服务质量，今年我们增设东、西两个票亭和补票小窗口，讲解员同时作为文明引导员到现场维持秩序。”王颖说，“目前，我们有70条游船，全部使用锂电池，增加了运载能力，以便让更多的游客能登船夜游秦淮。”

此外，今年上半年，内秦淮河西五华里航段试运营期间也收到较好的市场效益，现有10艘观光船每晚满负荷运营，1至6月共实现营业收入1593万元，为秦淮河传统夜游线路增加新的亮点。经过一段时间的试运营，游船公司充分收集和整合专家及游客建议，对10艘观光船客椅、玻璃进行更换，提升船舶内装舒适度和游客体验感。近期，项目整体优化方案已经完成，全线启用新的故事主线，在舞美演艺和装置造景方面进行了更有氛围感、更具秦淮人文风韵的美学升级，为西五华里的整体游览体验带来焕新感受。

顾文琦和同学此行还有一个重要目的地是金陵小城。夜幕降临后，金陵小城·燕集里景区华灯初上，整个小城琼楼焕彩，金碧辉煌。她们穿着汉服，拍了许多美美照片晒在朋友圈，“很多人看了都说好，也都想来。”

金陵小城真实还原了六朝时期金陵城的空间结构，生动再现了游宴雅集、名士风雅的千年金陵风华。今年1至6月期间，景区共接待游客32.24万人次，同比2022年的18.9万人，增长70.58%；实现旅游收入1697.2万元，同比2022年的805.95万元，增长110.6%，游客接待量和文旅消费均稳步增长。

演出+旅游，塑造文旅深度融合新业态

8月4日晚，2023·南京音乐剧节剧目《南墙计划》在南京保利大剧院上演，检票口长长的队伍让人感受到观众巨大的热情。记者在人群中发现了一个拖着行李箱的身影，来自常州的季琳琳告诉记者：“我上完班坐高铁赶过来，到了剧院可以寄存行李，看完演出，趁着双休日正好在南京游玩一下。”

“我们的观众中有不少是来看演出，同时在南京旅游的。”南京保利大剧院运营中心总监于鹏亮介绍，截至目前，南京保利大剧院已经上演超71部剧目109场演出，几乎每个月都有大制作、高品质、高口碑的重磅剧目上演，共计接待和服务观众44万人次。“明年初，英文原版音乐剧《剧院魅影续作：真爱永恒》将首次来华，我们也希望以此打造一个‘日游南京，夜观魅影’的文旅融合的国际化样本，彰显南京文艺格调，让来南京看剧旅游成为一种新的生活方式。”

2023年上半年，南京演出市场迅速回温、强劲复苏，剧场内营业性演出达到535场，吸引超过16.5万人次走进剧场。演出数量、观演人次、上座率和票房，同比增长55.6%、73.9%、82%和38.9%。多位剧场负责人表示，南京演出市场在全国位于前三名，是上海、北京之外的演出第三城。为引导演出机构引进更多的高品质剧目投放南京演出市场，丰富演出内容，自2017年至2023年6月，南京市文旅消费政府补贴剧目共评审出24批次848部1504场，累计完成演出638部1107场，实现演出总票房约3.5亿元，观演人次约107万人次，其中跨城观演人次约为30%。直接拉动消费比为1比8.5，间接拉动消费约为1比14.8。

在南京，享受精彩演出不仅仅在剧场里。

8月6日晚7点半，太平天国历史博物馆内灯火璀璨、丝竹悠扬，婉转的昆曲和越剧唱腔里，游人随《金陵·王府往事》的剧情穿行于园林之中，感受别样“夜瞻园”。太平天国历史博物馆所在的瞻园曾是明初中山王徐达的府邸，被称为“金陵第一园”。来自哈尔滨的顾楚义告诉记者，这是他第一次在古代园林里看演出，感觉格外有意趣。

南京市越剧团团长杨庆锦介绍，2019年秋季首演后，“夜瞻园”第一版《金陵寻梦·夜瞻园》很快成为南京夜游经济一张闪亮的名片。今年，“夜瞻园”升级了，《金陵·王府往事》主角是徐达之孙徐澄，故事主线是王孙娶亲。演出还借鉴了当下流行的“剧本杀”，设置了迎娶官宦小姐、百姓女儿的两种情节，根据观众的“投票”结果选择故事的走向和结局，充满互动体验感。

古典的形式融合创新的内容，通过沉浸式实景演出，游客能在戏曲、话本、园林等优秀传统文化遗产的浸润中与历史对话，也能够通过演艺互动、票选结局等方式增加参与感，碰撞出情感共鸣。“夜瞻园”的“沉浸+”模式正在塑造文旅深度融合的新模式、新业态。

运动嘉年华，历史文化街区注入新动能

酥烧饼、糖粥藕、臭豆腐、梅花糕……8月3日晚，来自沈阳的张雨泽和朋友在老门东的夜色中一路“逛吃”。“逛到城墙脚下，发现有一场篮球赛，主办方在现场招募两支队伍，现场的游客都可以报名。”张雨泽笑道，“这次来的几个朋友，也都是球友，没想到在南京旅游还能打场篮球赛，看来古都南京不但历史文化底蕴厚重，还青春动感十足。”

“暑期，街区重点举办门东运动嘉年华，包括篮球、动感单车等项目。”南京门东历史街区管理有限公司副总经理刘扬介绍，7月28日至8月13日，活动以篮球为主线，设置3V3街头篮球挑战赛、少儿篮球赛、1v1挑战赛、路人投篮挑战，另设Zumba燃脂舞、少儿足球、体适能、少儿拉丁、少儿街舞等体育项目展示。8月17日至31日，门东城墙广场开展动感单车体验活动，参与者可以在酷炫的灯光秀中，体验夏夜骑行的快乐。活动期间，现场还设置了创意妙会、街头表演以及丰富多样的趣味运动体验，为广大市民游客打造一个活力、新潮、多元的城市运动嘉年华，展现“夜之金陵”的体育文化魅力。

刘扬介绍，上半年，老门东新引进中华老字号“朱鸿兴”、江苏首店“小吊梨汤”、连锁品牌“茶颜悦色”、网红餐饮“活泼先生”等商户22家，为历史文化街区发展注入新的动能，吸引更多年轻群体关注。2023年上半年，街区实现营业额2.85亿元，同比2022年增长94%，同比2019年增长144%。今年，先后获得“国家级文化产业示范园区”、首批“南京市艺术街区”等称号。

此外，门东街区探寻不止，将文旅与运动、戏剧、音乐等主题连接，探索文旅新可能，发现消费新机会，已先后组织各类文化活动52场，累计接待游客量约1070万，较去年同期实现翻倍增长，同比2019年增长68%。（记者 邢虹 朱彦）

(责编：曹淼、李源)

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