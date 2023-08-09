原标题：零跑汽车发布中央集成式电子电气架构 朱江明称将向外企技术授权

从特斯拉Model3掀起整车电子电气架构的全面变革以来，由于可以大幅降低成本、提升整车性能、并拥有较强扩展性，中央计算+区域控制的框架逐渐成为行业趋势，此前，上汽、小鹏、埃安、岚图等已经相继发布或落地。

日前，零跑汽车对外发布最新的自研成果——“四叶草”中央集成式电子电气架构。“部分汽车公司的中央集成式电子电气架构只是做到二域合一，即把车身和整车控制合一，而智能座舱控制器和智能驾驶控制器单独在外。零跑汽车则是做座舱域、智驾域、动力域和车身域四域合一。”零跑汽车董事长朱江明表示。

在朱江明看来，相比于旧平台，“四叶草”平台化率非常高，不管从标配版本到中配版本，再到高配版本，每个版本在区域控制上面都实现了完全的通用化，通用化率可以超过90%。

此外，据朱江明透露，零跑汽车已具备将单个核心零部件以及整车架构对外出输出的能力，这将成为未来零跑汽车新的业务模式及利润增长点。“目前零跑汽车确定达成技术合作的海外汽车品牌有两家，将分别达成整车技术授权和下车体技术架构授权。”朱江明表示。

实现“四域合一”

零跑汽车发布中央集中式架构

据悉，零跑汽车对外发布全域自研的“四叶草”中央集成式电子电气架构。这套架构将通过1颗SOC芯片和1颗MCU芯片，实现座舱域、智驾域、动力域和车身域的系统融合。首款搭载该架构的车型预计将于今年9月份亮相。

“从2019年的分布式架构Leap1.0，到2021年的域集中式架构Leap2.0，再到如今的中央集成式架构Leap3.0，零跑基本保持了2年左右的迭代周期。”朱江明介绍。

同时，零跑汽车还依托于全域自研的策略，对“四叶草”架构进行了软硬件的深度集成，不仅实现软硬件解耦，也实现软件分层解耦分层迭代。比如，零跑在软件层面采用了标准接口设计，可以用较低成本实现整车无感升级、个性化功能集成等，并且还可以将软件进化的主导权留在自己手中。

事实上，要支撑这套架构运行，需要拥有算力足够大的车规级芯片来处理海量数据。对此，零跑汽车电子电气模块负责人周徐宁表示，为了满足10万元至30万元区间的不同车型落地，零跑推出了高、中、低的三挡方案。其中，低配采用高通8155+恩智浦S32G的方案，高配则采用高通8295+恩智浦S32G高配+英伟达Orin-X的方案。

据了解，高通8295是一颗舱驾融合芯片，不仅能作为娱乐芯片驱动智舱，还能作为智驾芯片提供驾驶辅助算力。最早官宣搭载高通8295芯片的车型是集度ROBO-01，宣称将于今年第三季度上市。

按照规划，“四叶草”架构将应用于即将问世的零跑B系列车型，首发车型B11将于今年的慕尼黑车展亮相。除了大幅提升新车性能，周徐宁表示，“四叶草”架构还将进一步降低新车成本。其中，四叶草架构下的新车控制器数量将从42个减少到28个，整车线束则可以从1800米减少到1500米。

进入技术输出阶段

零跑欲通过技术授权实现盈利

现阶段在新能源汽车领域，自主品牌的创新能力和技术实力越来越受到传统国际汽车品牌巨头的重视和认可，中国汽车工业正从技术引进迈向技术输出的新阶段。

朱江明告诉记者，零跑汽车已具备将单个核心零部件以及整车架构对外出输出的能力，目前零跑汽车确定达成技术合作的海外汽车品牌有两家，分别达成整车技术授权和下车体技术架构授权。“零跑不仅是整车制造商，还会是核心技术输出公司，这将成为未来零跑汽车新的业务模式及利润增长点。”他表示。

记者了解到，从2015年成立至今，8年来零跑一直坚持全域自研。在三电、智驾、座舱等智能汽车核心领域均有成就。如今，在电动智能技术上全面开花的零跑不仅着眼于国内，甚至把目光投向了海外，将向外企技术授权，意图实现技术出海。

朱江明承认，零跑汽车在研发投入上是新势力中最少的，崭露头角的研发技术人才也是最少的，但是效率是最高的。在他看来，零跑汽车低投入高效率的关键在于研发团队有10余年的基础技术的经验积累，且骨干团队自2015年起保持稳定。

零跑汽车高级副总裁周洪涛补充道，部分汽车公司所谓自研，其底层系统软件层由供应商提供，将不同供应商所提供的方案合在一起，实际运作起来非常困难。而零跑汽车的全域自研是从硬件到软件，均由团队内部从零开始研发，自主性大大提高。

最新数据显示，今年上半年，零跑汽车销量累计销量4.45万辆，同比下降14.4%。谈及上半年的销量表现，朱江明认为，“只做到了六七十分。”

“我希望下半年销量能继续往上走，从而推动全年达到更高的目标。其实，早在去年9月份，零跑就意识到车企的价格战，于是便联合供应商一起降低零部件的成本。”朱江明告诉记者，8月份，零跑C系列的高端车型将全面调价。我希望大家花比普通版型增加不多的钱，能够让更多人去买高配的版本。

“大家认为中央集成式电子电气架构应该是比较‘高贵’的一个架构，它可能大部分时候是30万元以上的产品才去搭载的。但零跑可以把这样一个架构普及到大众化的产品上。”零跑汽车市场部总经理周颖认为，“技术平权”是零跑造车对普通消费者最大的意义之一。（记者 龚梦泽）

(责编：董童、李源)

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