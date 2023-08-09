受台风“杜苏芮”影响，全国多地遭受严重洪涝地质灾害，给人民群众的生命财产安全带来不同程度的损失。连日来，中信银行党委全面启动应急预案，各级党组织闻“汛”而动，抓实抓细防汛救灾措施，扎实做好金融服务保障。

快速部署跑出“中信速度”。台风入境前，中信银行党委第一时间研究部署应急预案，制定《关于做好极端天气下业务连续性管理工作的通知》，充分评估极端天气下可能发生重要业务（尤其是对客业务）运营中断的风险场景，尤其关注台风、暴雨、洪水、雷电、高湿等场景下可能发生的如人员被困、水电停供、网络中断、重要设施损坏、外部服务中断等次生风险，完善重要业务应急预案的风险场景和应对措施，抢在灾害发生前完成各项部署。

福州分行各分支机构党支部书记亲自带队，抢抓台风登陆前的宝贵时间窗口，强化应急准备，争分夺秒排查各类风险隐患。特别是直面台风、有水淹先例及沿海地区的各网点，按更高防护标准，制定周密应急预案。同时，加强员工安全教育，重申注意事项，做到非必要不外出，确保全行员工人身安全，最大限度减少财产损失。

快速支援传递“中信温度”。京能建设是位于北京市门头沟区的重点建安类企业，也是中信银行北京门头沟支行重要企业客户。企业驻地靠近永定河岸，受灾严重，属地员工家中多遭遇停水停电、房屋损毁等不同程度影响。听闻企业仍有员工因暴雨被困山区，急需应急物资，8月2日下午，门头沟支行党支部将企业急需的50箱方便面、50箱饮用水及30套被褥送至企业。

受上游洪水过境影响，河北省涿州市防汛形势严峻。中信银行涿州支行党支部临时设置爱心驿站，满足周边停电居民充电、热水需求，并提供简餐。支行长、主管行长带队为客户送去饮用水、充电宝等生活物资。在了解到有灾民无处安置后，支行积极联系救援渠道，安置受灾居民，努力确保灾民有房住、有衣穿、有饭吃、有饮用水喝。

快速保障展现“中信力度”。中信银行总行党委要求处在灾害严重地区或发布气象红色预警并启动一级预警响应地区的单位，提前制定业务运营部署，做好营业网点互备、应急人员排班和替岗、居家办公及远程VPN申请、备用场地可用性检查及启用、员工避险撤离及客户安全疏散培训、应急物资分配、重要设施保护等相关事项的规划和执行，确保业务的连续性，保障服务“不打烊”。

北京分行望京金库党员聂鑫在暴雨期间主动留岗留宿单位，每日早晚定期巡视库内情况，检查防汛物资，做好充足防汛准备，对库内漏水、渗水情况立即处置解决，有效保障了此次暴雨期间金库安全，保障了全辖现金重空调缴业务的连续性。

泉州分行党委在实行“三停一休”全员居家办公期间，积极引导客户通过网上银行、手机银行、微信公众号等线上渠道办理业务，并通过“信e融”、信秒贷等为授信客户、个人客户提供线上化融资服务，满足客户正常支付结算和资金融通需求。台风过后，该行主动了解企业受灾情况，针对受台风影响的企业融资需求，加强资源保障、加大授信支持、加快审批速度，为灾后重建做好金融保障。

(责编：曹淼、李源)

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