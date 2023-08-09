原标题：抖音电商开启“焕新非遗”产业带扶持专项，助力非遗保护与发展

8月8日，抖音电商“焕新非遗”发布会暨非遗产业带扶持专项景德镇站启动仪式在江西举行。会上，抖音电商宣布推出非遗产业带扶持专项，将充分发挥全域兴趣电商多场域协同的优势，通过日常经营培训、商品卡流量扶持、达人溯源直播等多项举措助力非遗特色产业发展，通过专项助力，未来一年带动非遗产业带商品销量超3000万件。

本次活动由景德镇市人民政府指导，景德镇市商务局、景德镇市文化广电新闻出版旅游局、抖音电商主办，景德镇陶文旅集团等单位承办，百余名嘉宾出席活动，共同探讨了保护和传承非遗的重要性以及非遗产业发展路径。

抖音电商升级扶持举措，带动非遗产业带商品销量超3000万件

为助力非遗保护与传承、让非遗更好地融入日常生活，抖音电商于2020年发起“看见手艺计划”，针对性扶持非遗传承人、商家在平台拓展市场，实现手艺变现。抖音电商数据显示，过去一年，平台上的非遗传承人带货成交额同比提升194%，非遗好物销量同比提升162%，购买非遗好物的消费者数量是去年的1.62倍。

本次非遗产业带扶持专项活动正是依托“看见手艺计划”进行举措升级。抖音电商副总裁赵睿表示，未来，“焕新非遗”专项将发挥集群效应，为非遗产业带商家打造更多生意空间，让非遗焕发新活力，让更多美好被看见。

抖音电商非遗产业带扶持专项将深入景德镇等地助力非遗特色产业开拓线上市场，抖音电商综合业务珠宝文玩行业负责人汪礼强介绍，2023年上半年，平台上景德镇陶瓷产业带中小商家的成交额同比增长95%，本次非遗产业带专项将从新商家入驻、日常运营成长、营销推广三个方面推出八大举措，用全域兴趣电商助力非遗产业带发展。

在新商家扶持方面，将由专人对接，帮助商家快速入驻，通过商品卡流量扶持商家快速打开市场；在日常运营成长方面，通过社群服务和官方培训、撮合MCN与手艺人、开放搜索侧流量入口，帮助手艺人和商家稳定经营；此外，平台将落地达人溯源直播、特色活动并提供推广资源支持，让手艺人和商家被更多人看见，助力非遗好物销售。

汪礼强表示，未来一年，该专项将覆盖超30个非遗产业带，扶持非遗传承人、工艺美术大师超300位，引入非遗产业相关商家超8000个，带动非遗产业带商品销量超3000万件。

抖音电商成传统工艺发展新舞台，助力非遗产业焕发新活力

抖音电商自去年升级做“全域兴趣电商”，短视频和直播为主的内容场景，与商城、店铺、搜索等货架场景之间互联互通，平台业务取得了稳定增长，过去一年，抖音电商售出超300亿件优价好物，有252万商家、770万电商作者在平台获得新收入。

赵睿表示，在全域兴趣电商环境中，短视频和直播的方式，能够更全面、立体化展示传统手艺工作过程，让观众“身临其境”观看、了解非遗技艺；通过货架场景建设，手艺人和商家在不直播的情况下也能有收入，景德镇的制瓷手艺人、非遗传承人在平台上打开了新玩法，抖音电商已成为传统工艺发展的新舞台。

来自景德镇的手工制瓷技艺非遗传承人徐志军坚持粉彩瓷制作24年，现在通过与抖音电商达人直播合作，销量翻了几倍；“90后”非遗传承人吕雅婷经过上百次试验研制出新型玲珑釉料，如今通过抖音电商让更多人认识了富玉玲珑瓷；缘起墨舍主理人墨墨从摆摊到创立新品牌，用直播间打开了与上百个窑口的合作，将景德镇陶瓷推向全国。

抖音电商等平台激发了多元化、个性化的市场需求，推动景德镇陶瓷在技术、装饰题材、材料工艺等方面大胆创新，进一步促进供需匹配，开拓非遗品牌，扩大非遗销售规模，促进非遗产业高质量发展。国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为：“电商成为链接非遗与消费者的重要桥梁，让非遗‘活起来’。非遗对消费者来说不再是遥远的存在，景德镇陶瓷、制瓷技艺、手艺人能够被更多人看见、了解、爱上；电商提供了非遗产业发展和品牌塑造的新路径，让非遗‘富起来’。”

发布会现场，景德镇市商务局、景德镇市文化广电新闻出版旅游局分别授予抖音电商“助力非遗好物销售优质平台”和“助力非遗文化传播优质平台”荣誉证书，为助力景德镇陶瓷销售的抖音电商优质商家、创作者授予了相关荣誉证书。

(责编：董童、李源)

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