人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，今日，全球首个陆上商用小型核反应堆——中核集团旗下中国核电投资控股的中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程“玲龙一号”反应堆核心模块吊装成功，标志着“玲龙一号”全球首堆安装工作步入高峰期。

业内人士表示，小型堆因其安全性、部署灵活性及多用途等方面的优势，在新一轮核能技术变革和国际产业竞争中的作用日益凸显。

“‘玲龙一号’反应堆核心模块被称作‘玲龙之心’，是‘玲龙一号’的核心部件，集成了压力容器、蒸发器、主泵接管，并取消了主管道，是中核集团在成熟压水堆核电站和核电技术的基础上开发的具有自主知识产权的创新型核反应堆。”中核集团相关负责人表示，其中，蒸汽发生器内置在反应堆压力容器里，吊装前蒸汽发生器已在工厂与反应堆压力容器完成了组焊，是“工厂化预制、模块化制造”核电主设备，提高了核电站安全性和可靠性，又缩短了工期，提高了经济性。

与此同时，该负责人表示，自设计之初，“玲龙一号”除了发电，还具有热电联供、水电联供、城市区域供热、海水淡化、工业工艺供热、自备电厂等多用途，可类似常规燃煤热电厂，靠近城镇及工业园区部署，让核能“贴近城市、靠近用户”成为可能。

据介绍，“玲珑一号”于2021年7月13日在海南开工建设。建成投运后，预计每年发电量可达10亿度，可满足海南52.6万户家庭用电需求，每年可减少二氧化碳排放量约88万吨，相当于一年植树750万棵。