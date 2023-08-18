中国国家太空实验室正式运行 建立起近地空间科学与应用体系
新华社北京8月18日电（记者李国利、黄一宸）中国国家太空实验室目前已正式运行，并建立起独具中国特色的近地空间科学与应用体系，空间应用正有序展开、成果频现。
这是中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强18日在载人航天工程空间应用与发展情况介绍会上发布的内容。
2022年底全面建成的中国空间站，是我国覆盖空间科学相关学科领域最全、在轨支撑能力最强、兼备有人参与和上下行运输等独特优势的国家太空实验室，具备大规模开展空间科学研究的能力。
“目前，国家太空实验室已正式运行。”林西强表示，建立起的近地空间科学与应用体系具有五大特点。
一是建成了功能完善、性能先进、学科覆盖全面的国家太空实验室平台。中国空间站舱内25个科学实验机柜与一系列舱外设施接口，能够支持空间生命科学与生物技术、空间天文与天体物理等诸多学科方向的研究与应用，每一个实验柜或舱外设施都可以说是一个综合实验室。空间站平台为应用载荷提供强大的机、电、热、信息、排气以及机械臂、货物进出舱等基础支持条件，还优化提升了货船、人船天地往返运输能力，为科学实验持续滚动开展、实验载荷升级换代及维修维护提供有利条件。
二是瞄准前沿战略系统谋划，构建了空间站应用专家体系，从顶层把握世界空间科技发展大势，合理规划领域布局，敏锐抓住空间科技发展新方向，酝酿形成高水平项目群。
三是面向应用项目全寿命周期管理，优化了应用项目征集、遴选、培育、立项和择优机制，吸引和凝聚国内外一流科学与应用团队，持续开展高水平科学研究与应用。
四是形成了完善的载荷研制能力和入站准入机制。建立起载荷研制保障、总装集成、软件评测、工效学与医学评价、系统联试等研制支持条件，形成载荷分级分类研制流程，充分运用数字化、智能化等先进手段，持续提升载荷工程化研制能力。通过对载荷各类接口和在轨飞行流程全面测试，协同完成应用载荷入站确认，形成应用载荷规范化入站准入机制，为在轨科学实验顺利实施提供坚实基础。
五是形成了强大的在轨实验支持能力。充分发挥在轨航天员特别是载荷专家的作用，开展载荷舱内组装与更换、升级与维护、实验过程监控、实验样品更换和处置等。
“在空间站规划和建造期，中国载人航天研制部署了一批国际领先的空间科学研究与应用设施，持续滚动开展大规模的科学研究与应用项目。”林西强说，“目前，空间应用正有序展开、成果频现。”
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