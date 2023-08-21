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一带一路 大道同行

出海北部湾 洋浦港打造“绿色低碳”国际航运枢纽

2023年08月21日19:26 | 来源：人民网-海南频道
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得益于水深、避风等优势，洋浦港孕育着无限生机。人民网记者 符武平摄
得益于水深、避风等优势，洋浦港孕育着无限生机。人民网记者 符武平摄
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人民网洋浦8月21日电 （记者毛雷、李栋、符武平）仓库顶棚的太阳能光伏板、港区内往来的纯电牵引车、节能环保的岸电设施……北部湾畔，绿色发展、生态优先的理念为繁忙的洋浦国际集装箱码头增添了一抹“绿色”。

洋浦港，位于太平洋与印度洋黄金水道的关键节点，得益于水深、避风、回淤量少等特点，正在打造我国西部陆海新通道与21世纪海上丝绸之路交汇的国际航运枢纽。

近年来，在共建“一带一路”倡议、西部陆海新通道和海南自贸港建设的大背景下，洋浦港共开通内外贸航线43条，其中外贸航线21条，基本实现了国内沿海主要港口和东南亚地区主要港口全覆盖。其中，3条远洋航线通达太平洋、印度洋和大西洋，形成了“兼备内外贸、通达近远洋”的航线新格局。

“朋友圈”不断扩大的同时，洋浦积极推进绿色理念落地。今年5月，洋浦国际集装箱码头已被正式评为海南自贸港首个“四星级”绿色港口。

港口，既是桥梁，也是纽带。未来，洋浦港将依托建设港口型国家物流枢纽契机，加强与东南亚地区和西部陆海新通道沿线地区合作，打造面向东盟和我国西南地区的国际双向集采中心。

(责编：郭思邈、高雷)分享让更多人看到

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