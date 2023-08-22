原标题：“千万工程”引领中国人寿助力绘就浙江“和美共富”画卷

花五年时间，从全省4万个村庄中选择1万个左右的行政村进行全面整治，把其中1000个左右的中心村建成全面小康示范村——2003年6月，浙江省启动“千村示范、万村整治”工程，开启省域农村人居环境建设行动。20年持之以恒、锲而不舍，浙江省坚持一张蓝图绘到底，“千万工程”的金字招牌越擦越亮。今年是“千万工程”实施20周年，这项工程从最初的“千村示范、万村整治”，向着“千村精品、万村美丽”深化提升，朝着“千村未来、万村共富”迭代升级，进一步引领美丽乡村建设，为全球乡村可持续发展提供了“中国方案”。

作为金融央企，中国人寿坚守为国为民初心，结合“千万工程”精神内涵，发挥综合金融专业优势，深耕全国县域市场，持续实施“乡村振兴”系列保险和贷款产品、“共富系列贷”、“大美县域 幸福乡村”工程、“百县千镇万村高质量发展工程”、“百校体育帮扶计划”、“加油宝贝”乡村儿童公益保险项目、“顶梁柱”公益保险项目和“加油木兰”关注贫困女性保险保障项目等，积极支持打赢脱贫攻坚战和参与乡村振兴。2022年，中国人寿向全国定点帮扶县乡镇村派出挂职干部超1170人，集团旗下寿险公司为农村人口提供风险保障近31万亿元，财险公司农村渠道提供风险保障超4.6万亿元，通过涉农小额贷款保证保险提供融资支持近1.2亿元，集团成员单位广发银行涉农贷款余额近1500亿元，2023年上半年新增超180亿元。

其中，中国人寿寿险浙江分公司为农村人口提供风险保障近1.6万亿元，广发银行杭州分行涉农贷款余额达202亿元，以保险保障和金融活水助力“千万工程”迈上新征程。

金融润泽万千乡村各美其美

“老伯伯，这些稻草不要摆在路边。”“叔，你们家里的垃圾不要忘记分类。”在浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇范东村，村干部正带着辖区网格员、志愿者分片区进行垃圾分类宣传、卫生死角清理。

“千万工程”造就万千美丽乡村，万千乡村各美其美。截至2022年底，浙江全省90%以上村庄达到新时代美丽乡村标准，创建美丽乡村示范县70个、示范乡镇724个、风景线743条、特色精品村2170个、美丽庭院300多万户。中国人寿寿险浙江分公司积极参与、多措并举，陆续推出“美丽乡村”等项目，按村所辖区域，为区域内参与三改一拆、一户多宅拆除整治、村道改造、农田水利、土地整治、工程管护等人员和志愿者提供保险服务，助力防范各类人身风险和化解矛盾纠纷。

在浙江省宁波市象山半岛内港片区，山海渔乡风貌正在成为北纬30度“最美”海岸线的一部分。2020年以来，浙江省首批城乡风貌样板区试点入围名单选中这片蟹钳港县域风貌区，面积126平方公里，范围涉及当地新桥镇、定塘镇、泗洲头镇及茅洋乡4个乡镇，全域山形秀、滩涂广、田园丰、岸线美，汇聚了多样的美丽要素，目前累计完成54个项目建设，完成投资3.51亿元。广发银行宁波分行重点支持风貌区内的茅洋乡，为茅洋乡的蟹钳港旅游发展有限公司提供了6200万元授信贷款额度，并投放落地，为风貌区建设送去了金融“及时雨”。目前，该公司运营的景区内设有海景玻璃栈道观光、玻璃滑道探险、滩涂泥玩乐园、水上皮划艇运动、亲子攀爬乐园、3D童画村参观、休闲采摘等项目，已成为浙江省旅游风情小镇。

保险保障乡村产业品质大发展

“千万工程”从农村人居环境整治入手，经过20年建设，改变的远不只乡村环境，许多传统农村依托宜居宜业的乡村环境，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产的“三品一标”建设，形成了致富产业。中国人寿驻浙分支机构积极提升结对帮扶水平、创新金融保险产品，助力乡村产业大发展。

在浙江省丽水市缙云县方溪乡，农户沈根木看着田里绿油油的玉米苗，甚是开心：“现在就等玉米成熟了，我们一起期待大丰收吧。”沈根木并不愁玉米难卖，这份底气来自强村公司。强村公司是为促进村集体增收而创新的一种模式，由方溪乡上陆、八迭岭、北坑、方溪、深坑5个村共同注资成立。中国人寿寿险浙江分公司选派方溪乡上陆村挂职干部姚周钦了解情况后，与当地村支两委商议，采用“党支部+强村公司+农户”模式，对从农户手中收购的优质农副产品进行科学加工、精细包装，将商品打造成“方溪山宝”农特产品自有品牌，同时协调中国人寿寿险浙江分公司及所属丽水分公司签约采购“方溪山宝”农特产品，使强村公司及当地农产品大步走向了市场。如今，“方溪山宝”已经开发出水果玉米、高山大米、月子云姜等系列产品11类，并建成农产品体验式展厅、洽谈室、标准化生产线等。截至2022年底，“方溪山宝”累计销售额达520多万元，实现利润67万余元，带动当地107户农户增收。

在浙江省湖州市安吉县，“一片叶子富了一方百姓”成为当地人的骄傲，这片叶子指的便是安吉白茶。2022年，安吉白茶产量达2100吨，产值达32亿元，为县农民人均增收8800余元。产业富民背后，中国人寿寿险安吉支公司持续护航，通过创新推出“安吉采茶工意外伤害保险”，2022年共为安吉县10个乡镇、16000余亩茶山、超3万人提供了保险保障。

在浙江省台州玉环市，文旦被称之为当地的“共富果”，也是玉环市一张农业金名片，但文旦怕冻，近年来，寒潮天气已经成为影响文旦产量的主要因素。2019年以来，中国人寿财险浙江分公司量身定制“文旦低温指数保险”，相比过去传统的冻害保险，低温指数保险只看气温指标，只要达到零下2度，不管投保农户有没有损失，都能得到相应的理赔，而不再需要像过去必须先由农技专家评估认定才能理赔，极大便利了种植户。2023年初，种植户苏锡洪就收到了中国人寿财险玉环支公司送来的5250元文旦低温指数保险预付赔款，他激动地说：“人还没从寒潮中缓过来，赔款就送来了，真的很及时。这笔钱我可以采购肥料，春季给文旦树‘补养’。”2022年，中国人寿财险浙江分公司为玉环文旦提供了超2500万元的风险保障。

普惠保险守护乡村农户健康

“千万工程”与乡村振兴、共同富裕有效衔接，促进浙江乡村产业发展、农民富裕程度走在了全国前列。但共富图景下的浙江农村，仍有许多低收入农户面临因病因意外返贫风险。

为此，中国人寿寿险浙江分公司针对低收入农户群体抵御意外风险能力较弱的问题，持续推进低收入农户保险项目，突破一般商业保险“社保目录范围内”的报销规则，以“住院医保目录外费用（丙类费用）”报销为重点，以“意外伤残”赔偿为辅助，成为基本医疗保障的有益补充。近两年，浙江省低收入农户统筹健康保险项目共受理近84.5万件理赔案件，理赔总金额超1亿元，极大减轻了低收入农户的医疗负担。中国人寿寿险、财险浙江分公司将大病保险、城市定制型、长期护理、学平险、低收入农户保险等外部效应大、覆盖人群广的项目作为重大政治任务，全面展现金融服务的温度、力度、广度。

江山如画今胜昔，一张蓝图绘到底。从2003年到2023年，“千万工程”久久为功，中国人寿未曾缺席。站在“千万工程”实施20周年新的起点，中国人寿将继续学习并运用“千万工程”案例经验，深刻把握“千万工程”哲学意蕴，耕耘县域市场，上下联动，发挥综合金融优势为“千村引领、万村振兴、全域共富、城乡和美”新画卷提供更多助力，以金融央企生动实践为中国式现代化乡村振兴篇章增光添彩。

(责编：董童、李源)

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