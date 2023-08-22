工信部：共同推动中小微企业在数字时代创新发展
2023年08月22日15:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，8月21日，第29次亚太经合组织（APEC）中小企业部长会议在美国西雅图举行。会议主题是“为所有人创造有韧性和可持续的未来”。工业和信息化部副部长徐晓兰在主旨发言中指出，中国政府高度重视中小微企业数字化转型，持续完善政策支持体系，优化路径引导能力，提升服务支撑质量，助力中小微企业加快数字化转型，增强发展韧性。
徐晓兰表示，亚太各经济体是同舟共济的命运共同体，团结合作对促进亚太地区经济发展至关重要。中国政府愿与APEC各经济体携手合作，以布特拉加亚愿景为指引，共同推动中小微企业在数字时代创新发展。
一是加大政策支持，采取有效措施，为中小微企业营造开放、公平、公正、非歧视的良好发展环境。
二是强化服务供给，支持建设公共服务体系，降低中小微企业数字化转型门槛。
三是开展多方合作，搭建国际交流合作平台，交流分享中小微企业创新和数字化转型经验做法，共促中小微企业专精特新发展。
据了解，亚太经合组织21个成员经济体中小企业主管部门部级官员及代表、秘书处执行主任、中小企业工作组主席、工商咨询理事会中小微企业工作组主席等出席会议。东道经济体发表了《2023年亚太经合组织中小企业部长会议主席声明》，各经济体对中方提出的进一步促进中小微企业专精特新发展、维护供应链互联互通、推动大中小企业融通创新、加快中小微企业数字化转型、鼓励提供“小快轻准”数字化产品和解决方案等倡议达成共识。
(责编：申佳平、高雷)
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