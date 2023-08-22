人民网北京8月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-7月份，信息通信行业整体运行良好。电信业务收入累计完成10056亿元，同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.8%。

电信业务收入和电信业务总量累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

数据显示，截至7月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.11亿户，比上年末净增2782万户。其中，5G移动电话用户达6.95亿户，比上年末净增1.34亿户，占移动电话用户的40.6%，占比较上年末提高7.3个百分点。

同时，截至7月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.1亿个，比上年末净增3997万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.7亿个，比上年末净增4388万个，占互联网宽带接入端口的96.2%，占比较上年末提高0.5个百分点。截至7月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2096万个，比上年末净增573.5万个。

5G网络建设方面。截至7月末，5G基站总数达305.5万个，占移动基站总数的26.9%。

(责编：申佳平、高雷)

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