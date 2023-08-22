兴业银行信用卡：多措并举 提升消费者权益保护工作质效
金融消费者权益是人民利益的重要组成部分，坚持“金融为民”、保护好广大消费者权益是“人民至上”在金融领域的生动实践。一直以来，兴业银行信用卡始终坚持“以人民为中心”的发展思想，将保护消费者合法权益作为金融服务工作的出发点和落脚点，通过构建和完善消保体制机制建设、加强全流程管控、开展专项消保宣教和公众金融素养教育，多措并举全力以赴做好消费者权益保护工作，不断提升消费者权益保护工作质效。
聚焦重点人群 强化消费者风险防范教育
兴业银行信用卡将视角对准“一老一少一新”（即老年人、青少年、新市民）等重点人群，针对其金融知识薄弱与金融需求迫切的矛盾特点，积极开展金融知识宣教活动，弥补消费者群体的金融知识短板，提升金融素养。
随着我国老龄化程度不断加深，老年人群金融风险也在日益增加。了解常见网络诈骗套路，提高自身防范意识对老年人合理防范金融诈骗显得尤为重要。为更好守护老年客群的“钱袋子”，今年上半年，兴业银行信用卡在官方微博和官方微信公众号陆续发布了《小兴带你学金融知识之警惕针对老年人诈骗》《“618年中促销”快来了，注意这三种骗局，谨防网络诈骗！》等图文帖，详细介绍诈骗相关场景套路，帮助消费者尤其是老年人提高防诈反骗自我保护意识。
针对青少年等学生群体，兴业银行信用卡寓教于乐，采用金融知识与青少年学习生活相结合的方式，立体化开展青少年消费者权益保护宣传教育。如石家庄分行信用卡相关部门邀请河北大学、河北经贸大学有关专家开展高考政策解读、高考志愿填报讲座，并敏锐抓住这一消保宣传契机，对即将步入大学校门的学生及家长开展电信诈骗宣传教育，促使其更全面地了解金融知识，避免上当受骗，保护个人财产安全。
考虑到多数新市民处于进城、安家、落户的人生过渡阶段，金融知识获取较为困难，兴业银行信用卡践行“好银行，助生活更美好”的使命担当，积极开展新市民金融消保宣传等系列活动，充分利用线上宣传优势，依托官方微博和微信服务号等渠道发布《服务新市民，共创新生活》等帖文，向新市民群体揭露网络贷款、“杀猪盘”等骗局，提醒其正确认识和远离诈骗，倡导科学理财和合理借贷，增强新市民客群金融服务获得感，为新市民金融安全保驾护航。
加强总分联动 打造全方位立体宣教体系
为践行“以人民为中心”的发展思想，稳步推进消费者权益保护教育宣传工作，兴业银行信用卡持续推进“总分联动”，打造“线上+线下”多层次全方位立体化的宣教新格局，扩大宣传覆盖面，提高金融宣教影响力。
一方面，总行牵头组织，线上多平台多方位推进宣教。“3·15”消费者权益保护教育宣传周和“普及金融知识万里行”活动期间，总行通过“兴业银行信用卡”官方微博、微信公众号、官方网站、“兴业生活”App等多个自有渠道，对外发布《您应该知道的“金融消费者八大权益”！》《小兴提醒您，个人金融信息安全要注意这些！》《小兴带你学金融知识之防范电信网络诈骗》《自助渠道提交交易争议功能来了！一分钟搞定》《警惕非法“代理投诉”依法理性维权》等系列帖文，向持卡客户及广大金融消费者科普了财产安全权、知情权、自主选择权等八项金融消费者合法权益，提醒广大客户保护个人金融信息安全，远离电信网络诈骗和非法“代理投诉”，提高金融消费者的风险防范意识和识别能力。活动期间，各渠道消保宣教内容阅读量超1171万人次。
另一方面，分行配合落地，布局多种线下宣教模式。为将消保宣教落到实处，各地分行通过“分发宣传教育手册+现场答疑解惑”等通俗易懂的形式，全方位开展线下消保宣教工作，强化金融知识教育宣传质效。如贵阳分行信用卡相关部门在既有行外营销活动展位宣传的基础上，秉持“贴近基层、贴近群众、贴近生活”的原则积极走出去，深入社区、公园等公众日常生活场所开展宣传。活动过程中，工作人员采用简单、实用、易懂的话术向广大群众介绍电信网络诈骗的特点和作案手段，并结合相关案例告诫公众面对电信诈骗时要做到“三不一要”，即“不轻信、不泄露、不转账、要及时报案”，引导广大居民群众进一步增强风险防范意识，共同构建和谐的金融消费环境。
新时代，新金融，新使命。兴业银行信用卡将根据中国银行业协会《关于开展“银行卡服务人民”主题宣传工作的通知》要求，坚守“以人民为中心”发展理念，全方位、全覆盖地开展金融知识普及工作，为提升全民金融素质和社会诚信水平、保障金融安全、维护金融市场秩序贡献兴业力量，以实际行动诠释建设美好生活的使命担当。
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