人民网记者 李栋

原标题：林光明：作中新两国交流使者 共同绘就海丝新蓝图

“我自己是共建‘一带一路’倡议提出后的受益者，更愿作一名两国城市交流的使者。”走进林光明的办公室，墙上挂着洋浦空间类规划远景图和“多规合一”控制开发边界图。把洋浦开发好、建设好，这既是他的设想，又是他的目标。

种下梧桐树，引得凤凰来。林光明，海南洋浦经济开发区管委会首席规划师。2020年12月，这位新加坡籍规划师作为国际人才被海南引进。两年多来，他成为海南自贸港建设的一名参与者和见证者，更亲历了共建“一带一路”倡议提出后，中国与沿线国家和地区日益频繁的智慧共享和互惠互利。

海南洋浦经济开发区管委会首席规划师林光明。人民网记者 符武平摄

林光明介绍，来到洋浦与个人的使命有关，“作一名中新交流的使者，主要任务就是要把新的规划理念融入到洋浦建设当中。”

在林光明看来，个人理想与发展大势的相互匹配，成为海南自贸港建设富有国际吸引力的生动注脚。“理念和经验不同，如果把理念比作水，那经验就是茶。经验不能完全照搬，但理念可以融入到建设过程之中。”林光明介绍说，洋浦经济开发区的建设，就是要打造一座自然中的城市，把自然与城市的边缘模糊化，这样的“嫁接”一定会开花结果。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。林光明认为，海南自贸港建设在依托国家利好政策的同时，也为国外人才敞开了大门。在他看来，城市科学规划与善于吸引国际人才，是自贸港发展过程中值得借鉴和参考的两个成功经验。

“从地理方面看，区位优势叠加自贸港政策，让海南当地与其他海上丝绸之路的共建者更紧密。从人文方面看，海南邻近各东南亚国家，气候、饮食的相似都为互联互通提供了有力支撑。”林光明说。

林光明介绍，在国际影响力方面，共建“一带一路”倡议提出后，现在的海南与东南亚、非洲多个沿线国家的交流日益提升，更启发了一些南南国家加强互联互通。

在洋浦工作的几年间，林光明和他的团队先后完成了石化新材料产业园、国际健康食品港、风电装备制造产业园、洋浦超级研究院、洋浦大桥两侧城市更新、洋浦国际商务大道（中轴线）、国际社区、邻里中心等产业项目布局规划、规划设计等多项具有前瞻性的工作，并就环新英湾地区规划提出了新的理念和优化建议。

如果要描绘环新英湾将来的样子，林光明最有发言权。在林光明的办公桌上，就铺着一张环新英湾空间发展战略规划。

据介绍，环新英湾区域主要指一区七镇，即洋浦经济开发区，白马井、新州、中和、木棠、排浦、峨蔓、王五，规划陆域面积876平方公里。

2022年，《中共海南省委 海南省人民政府关于支持儋州洋浦一体化发展的若干意见》（以下简称《意见》）正式公布实施。《意见》提出了28条支持措施，旨在进一步优化全省区域统筹发展格局，提升儋州和洋浦协同发展水平，打造海南高质量发展第三极。

林光明介绍，儋州洋浦将以环新英湾规划建设为抓手，对标国际推动基础设施互联互通，布局有利于引领产业发展的基础设施，促进儋州洋浦城市功能互补，不断提升城市的承载能力，建设港产城融合发展先行区、示范区。

“我们设想到2035年，环新英湾的人口能增加到100万，GDP达到3000亿。”林光明对未来信心满满，“但一切的前提都是要以高质量共建‘一带一路’为前提，让中国这个古老而又现代的国家携手沿线国家和地区，共同绘就海丝新蓝图。”

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经