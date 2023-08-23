人民网北京8月23日电 （欧阳易佳）自然资源部近日在京召开资源三号02星工程、2米/8米光学卫星（3颗）工程竣工验收会。领域内院士、专家对两型卫星工程建设成效给予了充分肯定，认为卫星在轨稳定运行多年，在工程技术上实现了多项创新突破，打破了国外卫星数据垄断，使全国国土“三调”国产卫星影像数据供给率提高到90%以上，推动我国陆地遥感卫星业务化应用迈上新台阶。

会议指出，两型卫星工程持续强化深空对地观测能力，完善了国家民用空间基础设施遥感卫星骨干网，已成为快速获取全国高分辨率立体影像和全国国土季度变化情况的中坚力量，为自然资源系统实施创新驱动发展战略、推动高质量发展发挥了基础性、战略性支撑作用。

据了解，两型卫星不仅成为自然资源工作的“效能倍增器”，同时也融入了应急管理、生态环境、城乡建设、交通运输、农林水利等行业主业务流程，为服务国家重大战略提供了有力数据保障和技术支撑。

据悉，资源三号02星是国家民用空间基础设施发展规划的首颗遥感业务卫星，也是我国第一代民用高分辨率立体测绘卫星资源三号系列卫星的首颗业务卫星，2016年5月30日发射，当年12月投入业务化应用。其首次搭载了试验性激光测高载荷，与资源三号01星、资源三号03星等同类卫星组网后，能更快获取覆盖全国乃至全球的高分辨率立体影像和多光谱影像，为全国1:5万基础地理信息产品生产、1:2.5万以及更大比例尺地图修测和更新、实景三维中国建设、自然资源调查监测等提供了高精度数据保障，支撑完成了新一代数字高程模型建设，实现了数字正射影像由不定期更新到按季度时序化采集与表达。

自然资源部总规划师武文忠表示，下一步，自然资源部将按照国家民用空间基础设施发展规划部署，和各部门共同推进“十四五”陆海观测卫星工程研制建设，保持稳定可持续的对地观测能力。深化卫星应用技术创新，不断完善自主应用产品体系，做好卫星应用标准化建设。积极推进卫星遥感应用创新，加强关键技术开发，围绕“严守资源安全底线，优化国土空间格局，促进绿色低碳发展，维护资源资产权益”自然资源工作定位，扩大业务化应用效能，更好支撑自然资源“两统一”职责和高质量发展。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经