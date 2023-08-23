人民网 黄盛

“我是生病后才买保险，前年和去年都住院几次，都赔付了不少费用，帮了我大忙！”

日前，家住浙江省杭州市富阳区东洲街道富春江村的王培兰女士近日告诉人民网财经，2020年8月她被确诊患有非霍奇金淋巴瘤，抱着试一试的心态，她在2021年起连续三年投保了“西湖益联保”。没想到的是，2021年和2022年她一共住院了9次，总花费了88241.87元，“西湖益联保”两年共理赔了她19041.71元。“不管投保时健康状况如何，‘西湖益联保’都可以帮到我们。”王培兰说。

人民网财经了解到，王培兰投保的“西湖益联保”，是在2021年由杭州市医保局指导和支持，中国人寿、人保财险、泰康人寿、平安产险等组成的共保体共同承保的杭州市普惠型医疗保险。

不仅普惠型医疗保险，得益于政策的大力支持，商业保险在近年来迎来快速发展期，持续创新多层次、多形式的政保合作方式和惠民险种，加大对妇女、儿童、计生家庭、学平险等特殊群体保险供给力度，不断优化客户保险体验，为广大群众的生命健康撑起“保障伞”。

小支出、大保障

完善多层次医疗保障体系

在浙江杭州，与王培兰女士有相似经历的不在少数。杭州市余杭区钱先生告诉人民网财经，其爱人庞女士已有66岁。

“上半年，爱人住院治疗了近４个月，医疗总费用达546229.75元。出院结算时不仅医保基金各项报销了306307.41元，此前她每年花150元购买的‘西湖益联保’理赔了151756.79元。”钱先生说，其中自费药品头孢他啶阿维巴坦钠总费用近10万元，非医保目录范围不能报销，但“西湖益联保”超起付线后可按比例进行理赔。

据中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司副总经理张忠平 介绍，中国人寿寿险杭州市分公司是“西湖益联保”主承保商，并将杭州市13个县区按照共保体具体承保份额划分责任田，明确具体牵头单位，共同推动该项目落地。

“西湖益联保”突出了普惠特点，浙江省本级和杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员，不设年龄、既往病史、健康状况、职业类型等限制条件均可投保；保费的90%以上用于理赔，重点保障医保目录外的费用，突出保大病、重病，共设四重保障责任对医保进行衔接补充。此外，“西湖益联保”在2021年的保费执行普惠统一，每人每年150元；2022年，对未成年人投保群体进行降费处理，未成年人保费从每人150元，下降到100元。

杭州市医保局副局长周利光介绍说，“西湖益联保”涵盖住院和规定病种门诊医保目录内大病补充保障，医保目录外肿瘤等特定创新药品、罕见病药品及诊疗必需药品保障等四重保障责任，累计总保额超过300万元。“西湖益联保”还建立了动态优化机制，动态扩大保障范围，将自费医用材料和诊疗项目费用也纳入保障，启动回溯赔付，在激发了产品自身的活力的同时，不断完善多层次医疗保障体系的建设。

数据显示，三年来“西湖益联保”平均每年投保人数稳定在500万人左右，平均投保率43.51%。2023年度“西湖益联保”参保总人数为517.68万人，参保率约为43.81%，合计保费为7.32亿，参保率及参保人数逐年稳步提升，续保率约为84.60%。此外，中国人寿寿险浙江省分公司在浙共承办7个地市大病保险、10个地市商业补充医疗保险，赔付金额超过18亿元。

政保合作、市场运作

帮助低收入农户获得保险保障

地处浙江省西南部的丽水市，青山绵延、秀水穿行。

得天独厚的自然禀赋，托起了丽水乡村振兴的愿景。在当下巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过程中，丽水市为完善精准帮扶机制、杜绝低收入农户因病因残返贫的现象出现，于2021年开始整合各类政府出资型健康保险，按照“原有待遇保留、保障水平提高、资金统筹使用”的原则，将低收入农户补充医疗保险、健康扶贫保险和农村小额保险统一整合为低收入农户统筹健康保险。

丽水市农业农村局副局长沈元东告诉人民网财经，截至2022年底，丽水市在册低收入农户57243户91804人，占全市农户数的6.08%，占浙江省的13.78%。从收支结构上看，低收入农户工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别占总收入的30.3%、11.3%、1.2%、57.2%；医疗支出、转移性支出、教育支出、生产性支出占比分别为52.86%、22.32%、14.4%、10.42%，这些农户增收致富心有余而力不足，大部分收入来源于政府补贴，而医疗支出则是他们家庭的主要开支。

为此，丽水市农业农村局作为投保人、中国人寿承保丽水市相关县（市、区）的低收入农户统筹健康保险，保障范围有三个方面：第一项医疗自负费用，住院和特殊病种门诊符合医保支付规定的费用经基本医保、大病保险和“浙丽保”补充医疗保险报销后的剩余个人自负费用，不设起付线、不设封顶线，按50%比例赔付；第二项是医疗自理费用，住院和特殊病种门诊符合医保支付规定的自理费用，设2000元起付线，不设封顶线，按50%比例赔付；第三项是死亡和意外致残赔付，对因意外导致残疾、因意外或疾病而死亡的低收入农户实行定额补助。

“真的感谢低收入农户统筹健康保险。”家住丽水市景宁县红星街道岭北村的低收入农户雷盛珠告诉人民网财经，今年65岁的她患尿毒症、高血压，过去两年间因病住院及特殊病种门诊共产生医疗费用26.69万元，其中统筹支付19.05万元，大病支付3.36万，救助支付2.29万元，低农统筹健康保险支付0.53万元。

景宁县红星街道岭北村党总支书记雷丽玲说：“雷盛珠及其丈夫由于健康和年龄等原因，没有工作和收入，日常靠丈夫在田间种菜售卖和为村集体干些杂活为生，夫妻两人在重大疾病面前缺少经济保障。低收入农户统筹健康保险主要是由财政开支为其购买，在医院结算时实时报销，很大程度上减轻了他们的负担。”

中国人寿寿险丽水分公司党委书记、总经理孙建军表示，保险作为分散风险的工具，与三农有着天然的契合，对农业发展、农村居民生活水平具有保障作用。公司推广惠民保险的初衷就是打造广大农户买得起、用得着、靠得住的保险产品，帮助更多困难农户撑起防范意外风险的“保护伞”。

(责编：孙红丽、高雷)

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