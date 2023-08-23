人民网记者 杨虞波罗

“我们上周末就来青海了，准备在大柴旦翡翠湖边过七夕。”张先生携女朋友提前来到青海旅游，度过一个浪漫的七夕。

在氛围感十足的餐厅过节、看展过节、旅行中过节……比起“七夕去哪玩”，“七夕玩什么”成为众多年轻人关注的重点。

七夕当天，2023年海南七仙温泉嬉水节开幕，图为迎圣水仪式现场。人民网 牛良玉摄

美团数据显示，提前预订七夕当天餐厅的订座量较去年同期增长185%，多家黑珍珠餐厅更是提前14天已经订满。其中，上海、北京、杭州、合肥、广州等城市的用户更注重仪式感，“餐厅提前订”热情居全国前五。

不少情侣选择在旅途中度过七夕。携程数据显示，多类酒店主题房订单量同比呈现倍数增长，青海、宁夏、新加坡等多个国内外度假目的地受青睐。

此外，距离景区更近、交通更便捷以及配套服务品质更高的高星酒店成为今年七夕的预订热门。其中，广州长隆熊猫酒店、北京环球影城大酒店、上海玩具总动员酒店、北京乾元酒店（近南锣鼓巷、什刹海）、西安锦江西京国际饭店（近钟鼓楼、回民街）等酒店是途牛用户更为热门的选择。

嬉水狂欢现场，市民游客尽享清凉。人民网 牛良玉摄

景区夜游成为当代年轻人七夕过节新方式，传统节日的新玩法带动夜经济繁荣。去哪儿数据显示，七夕当天，全国景区夜间门票销售量，较前一日增长超2倍。其中深圳、上海、广州、重庆、北京、苏州、成都、桂林、厦门、芜湖为七夕当天夜游最火的top10城市。

近年来，各类艺术展凭借极具巧思的策展和丰富多样的内容，对年轻人的吸引力正与日俱增。马蜂窝数据显示，在今年“七夕”最热衷看展的城市中，北京、上海、广州、成都、深圳位列前五。

作为中国传统佳节，七夕与国潮元素密不可分。除了听国风音乐会、逛国风手作市集，身着汉服游园等民俗，也深受年轻人喜爱。

“晴耕雨读——青苗画家计划师生乡村艺术振兴作品展”在广州市花都区炭步镇塱头古村展出，图为情侣在参观作品展。受访者供图

“浪漫和多元文化结合，产生了新的文旅经济模式，浪漫经济是当前中国年轻人文化特征的延伸。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，大量的年轻人以不同的小众文化划分为不同群体，并在群体内以文化符号为纽带进行社交，而浪漫经济是当前年轻人文化消费的新特征。

“节日给了年轻人聚会的由头，希望商家更加深入到年轻人文化内核，去做出符合细分领域以及文化偏好需求的商品和服务。”盘和林说。（人民网广东频道、海南频道对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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