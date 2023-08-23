人民网北京8月23日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，8月22日，市场监管总局、教育部、民政部、国家卫生健康委、国管局等五部门联合召开电视电话会议，部署开展为期5个月的集中用餐单位食品安全问题专项治理行动。

会议指出，各地区、各有关部门要督促学校、托幼机构、医院、养老院、机关等集中用餐单位及其承包经营企业严格落实主体责任；全面加强监管执法，严把许可准入关、严格环境卫生和过程监管、严管承包经营行为、严惩违法违规行为；切实加强行业管理，严抓日常管理、严格招投标管理、分类推行“明厨亮灶”；压紧压实属地包保责任；提升舆情应对处置能力，推动集中用餐单位食堂管理明显规范，从业人员食品安全意识明显增强，环境卫生明显改善，重大食品安全事件明显减少，切实保障人民群众饮食安全。

(责编：杨曦、高雷)

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