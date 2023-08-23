新华社北京8月23日电 题：瓣瓣同心向阳开 公共服务携手办——京津支持雄安新区建设观察

新华社记者郭宇靖、齐雷杰、吉宁、张建新

北京向南100多公里，“千年之城”雄安新区拔节生长。北京市以“交钥匙”方式建设“三校一院”，经过数年奋战，三个学校项目将于2023年9月开学，崭新的雄安宣武医院项目即将竣工交付……在进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，京津持续为雄安新区注入高质量的教育、医疗资源，正推动新区公共服务迈向更高水平，助力协同发展迈上新台阶。

共同建设携手“跑起来”

从北京城市副中心出发前往雄安新区，一路上，京畿大地绿意盎然、蓝绿相融，重大项目紧张推进、楼宇建设鳞次栉比，“两翼齐飞”之势扑面而来。

位于雄安新区启动区的宣武医院，是北京市以“交钥匙”方式全额投资支持雄安建设“三校一院”中的“一院”。作为雄安新区首批公共服务与民生保障项目之一，从2019年9月开工建设，经过1400多个日夜的奋战，目前医院门诊楼、住院楼等主要建筑，正在进行交付前的最后装修工作。交付后，医院将成为雄安新区第一家三级综合医院。

北京市发展改革委有关负责人介绍，2017年8月，京冀两省市政府签署《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》，明确北京市以“交钥匙”方式，支持雄安新区新建幼儿园、小学、完全中学、综合医院各一所，建成后分别由北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中、宣武医院提供办学办医支持。

经过京雄两地的共同努力，除了医院交付，9月还将有捷报传来，雄安北海幼儿园、雄安史家胡同小学、北京四中雄安校区等就要开学，北京支持河北雄安新区的“三校一院”从建设配套正式进入合作办学办医的新阶段。

瞄准雄安人才紧缺处“下笔”，天津正充分发挥教育资源优势，推动天津市第一轻工业学校、天津市经济贸易学校、天津电子信息职业技术学院等学校与雄安新区开展联合培养，对接雄安新区当前急需专业和未来产业发展方向，加快共同培育更多高素质的技术技能型人才。

办学办医迎来“新提升”

从建设到运营，从输入人才到实践管理，京津冀紧密对接、精诚合作,将先进办学办医理念和管理方法植入雄安，加速公共服务水平大跨步提升。

雄安宣武医院院长李嘉表示，依托宣武医院国家神经疾病医学中心、国家老年疾病临床研究中心高水平的专家团队，“开院后，这两个中心的专家将被派驻到雄安，力争与宣武医院形成同质化的医疗服务水平。”

天津、雄安两地医院还共同研究制定详细的人才培养计划，通过“派下去”“请上来”等多种方式，促进双方业务骨干双向交流，为受援医院打造了稳定、结构合理的专业技术人才梯队。

天津市第一中学党委书记李翠松说，天津市第一中学深化对口支援雄安工作，推进天津校区与雄安校区一体化建设，整合线上教育资源，联合开展教育科研课题研究，输出先进的办学理念、管理经验、课程资源及师资培训等优势要素，加快实现雄安校区高质量发展。

北京市发展改革委有关负责人介绍，目前北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中已经组建了精干的管理团队和核心教师团队，将从校园环境的布置到新教师招聘和培训、教育教学计划的设计等全程参与，通过请雄安的教师到北京跟岗培训、派业务骨干“上门服务”“双师课堂”等信息化手段，共同提升教育教学质量。

“设立雄安新区以来，北京市委市政府坚决贯彻落实党中央决策部署，把雄安新区建设当成自己的事来办，雄安需要什么我们就主动支持什么，做到有求必应、积极配合、毫不含糊。”北京市京津冀协同办有关负责人说。

公共服务合作创下“新模式”

除了支持雄安新区建设，更重要的是将先进的办医办学经验和能力引入，助力雄安新区公共服务全面提升。

除了“三校一院”项目，北京市还专门制定支持雄安新区提升公共服务水平的有关工作意见，北京市教委与雄安新区签署协议，发挥北京优质资源辐射带动作用，深化北京市六一幼儿院、朝阳实验小学、中关村三小、北京八十中等与雄安学校对口支持，大幅改善当地办学条件和教育理念；宣武医院、北京妇产医院等5家北京市属医疗单位深化对雄安对口帮扶，不仅支持重点科室发展，还手把手培养当地医疗人才。

天津发挥职业培训优势推进优秀公共服务落地。天津市教委职教处处长李力说，天津市与河北省正在开展职业教育深度合作，推进天津市经济贸易学校雄安协作校区建设，积极培养雄安新区急需的高素质技术技能人才。

京津携手雄安，一方面将为疏解到雄安新区发展的人员、引进人才和本地居民等提供高品质公共服务，另一方面将发挥领头羊作用，引领雄安新区发展，进一步提升当地公共服务水平，不断提升雄安新区的承载力和吸引力。

北京市京津冀协同办有关负责人说，“交钥匙”不是终点，北京将通过一系列举措，充分发挥示范引领作用，带动整个新区教育医疗水平提升，推动京雄合作往深里走、往实里走，瞄准雄安这座承载着千年大计、国家大事的“未来之城”的建设目标奋力前行。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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