人民网北京8月23日电 （王绍绍）23日，自然资源部举行8月份例行新闻发布会。自然资源部国土测绘司司长张继贤答记者问表示，自然资源部立足自身职责，聚焦制度政策供给，围绕“促进”“推动”，主要是在强化政策支撑、优化产业生态上下功夫，助力地理信息产业发展。主要有四个方面的举措。

开放基础数据资源。加工和编制多尺度、多类型的公众版测绘成果，推动测绘地理信息数据安全有序开放。目标是“十四五”期间实现95%的用户使用公众版测绘地理信息成果。

积极探索制度创新。探索建立测绘地理信息数据产权登记、流通交易、安全治理等基础制度，规范测绘地理信息数据管理、流通和使用。建立测绘地理信息数据分类分级保护制度，制定地理信息数据流通和交易负面清单。建立健全测绘地理信息公共数据有偿使用和收益分配机制，鼓励更多社会力量进行增值开发和利用。

着力优化产业生态。加快推广使用安全可信的地理信息技术和设备，引导企业加大创新投入，推动地理信息产业向价值链高端迈进。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，鼓励社会力量依法依规采集处理测绘地理信息数据，加大数据要素供给。优化地理信息产业发展环境，促进北斗导航定位、数字地图、遥感等测绘地理信息与实体经济的深度融合。推动地理信息特色服务出口基地建设，支持测绘地理信息企业拓展国际业务。

充分发挥测绘地理信息行业协会作用。充分发挥测绘地理信息行业协会在反映企业诉求、保护企业权益、妥善处理纠纷、协助政府监管等方面作用，支持其建立健全行业自律机制。

(责编：郭思邈、高雷)

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