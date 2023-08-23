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五部门：将于9月联合开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动

2023年08月23日15:02 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为深入推进绿色出行行动，近日，交通运输部、公安部、国家机关事务管理局、中华全国总工会和共青团中央联合印发通知，定于今年9月联合开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。

活动以“绿色出行 美好生活”为主题，大力宣传各地推进绿色交通运输体系建设、国家公交都市和绿色出行创建行动等方面的成效和经验。

根据通知，活动期间，各部门将举办“绿色出行宣传月和公交出行宣传周”公益设计大赛，组织相关媒体面向社会公众及行业企业征集和评选优秀宣传海报和视频作品，全面宣传绿色出行理念，展现绿色出行成效，优秀作品将推荐各地使用。

9月18日至24日，各部门将开展公交出行宣传周活动，创新现场宣传、公众体验、网络展厅、举办绿色低碳讲堂等多种形式，组织公交进校园、大学生绿色骑行等青年活动，组织开展公交出行宣传周启动仪式、发送公益宣传短信、新闻发布会、在线访谈等活动。

同时，结合提升适老化无障碍交通出行服务更贴近民生实事，集中开通一批敬老爱老城市公共汽电车线路，推动城市客运无障碍设施设备更新改造，加快低地板及低入口城市公共汽电车推广应用，开展城市轨道交通“爱心预约”乘车服务，持续提升城市交通适老化出行服务水平。

此外，各部门将开展安全文明绿色出行活动，持续宣传推广安全绿色出行风尚，培养公众文明交通习惯，倡导城市公共汽电车驾驶员等带头承诺礼让斑马线、践行文明驾驶理念，培育新时代交通安全文化。

(责编：王连香、高雷)
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